Les bloqueurs d’appels de spam de Seattle Hiya ajoutent la présidente et directrice du marketing de Salesforce Sarah Franklin à son conseil d’administration

Sarah Franklin. (Bonjour photo)

Hiya, la startup de Seattle dont la technologie aide à bloquer les appels indésirables et frauduleux, a ajouté le président et directeur marketing de Salesforce Sarah Franklin à son conseil d’administration, a annoncé jeudi la société.

Franklin travaille chez Salesforce à San Francisco depuis 13 ans, où elle a également été vice-présidente exécutive et directrice générale de Platform et AppExchange pour la société. Elle a fait un court passage chez Amazon Web Services en 2013 et a travaillé pour un certain nombre de petites startups, en se concentrant sur les technologies émergentes et les stratégies marketing.

“Sarah possède un mélange unique de connaissances techniques et de sens des affaires qui s’étend des grandes entreprises aux startups décousues, et ses conseils stratégiques seront inestimables pour notre croissance et notre succès continus, en particulier avec les grandes entreprises clientes”, Alex Algard, PDG et fondateur de Hiya , a déclaré dans un communiqué de presse. « Alors que nous cherchons à créer une meilleure expérience vocale pour tous, Sarah est la personne idéale pour garantir que nous restons déterminés à voir grand et à lancer des produits qui transforment l’appel vocal. »

Hiya a ajouté près de 50 millions de nouveaux utilisateurs actifs mensuels à son réseau au cours de la dernière année, desservant 180 millions d’utilisateurs dans le monde. Sa clientèle d’entreprises mondiales a augmenté de plus de 115 % au cours de cette période.

L’entreprise est en tête de la liste des meilleurs employeurs de démarrage de Forbe pour 2021 et a été finaliste pour le lieu de travail de l’année aux . Awards 2021.

« Je suis très heureux de rejoindre le conseil d’administration de Hiya à ce stade de leur évolution. Ils ont un excellent produit, une forte proposition de valeur, d’énormes opportunités de marché et, surtout, une équipe exceptionnelle », a déclaré Franklin dans un communiqué. “Hiya s’attaque à un énorme problème pour les entreprises et les consommateurs, et j’ai hâte de travailler avec l’équipe pour poursuivre sa croissance rapide avec les grandes entreprises clientes.”

Hiya a également annoncé jeudi quelques mouvements de personnel supplémentaires :

Bill McAleer rejoint en tant que nouveau conseiller du conseil d’administration. Le directeur général de Voyager Capital a dirigé l’investissement de Voyager dans Zipwhip, qui a été acquis par Twilio plus tôt cette année.

Aaron Martin a été ajouté en tant que directeur financier. Il était auparavant directeur financier de la société de technologie de voyage basée sur le cloud Yapta, qui a été acquise par Coupa Software en 2019.