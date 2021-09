Les Blue Jays contrariés après que Kevin Kiermaier ait récupéré leur carte de recruteur

Le grand public doit accueillir les véhicules électriques et être patient avec les pépins de la période initiale, tels que le manque de variété, les défis liés aux infrastructures de recharge, etc. (Image représentative) Par Saurabh Agarwal Nous sommes au milieu de la plus grande révolution de l’automobile, dans laquelle l’Inde s’est fixé un objectif […] More