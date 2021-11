Les Blue Jays font une offre qualificative à leur vedette Marcus Semien

Le joueur de champ intérieur Marcus Semien, reçu par le Geais bleus de Toronto ongle offre admissible à l’aube de la saison 2022 du Ligue majeure de baseball – MLB.

Comme l’a rapporté Jon Heyman, l’équipe des Blue Jays, ce samedi a fait une offre qualifiée à Marcus Semien, cherchant à le retenir dans leurs rangs pour la saison 2022 de la Major League, en tenant sûrement compte du fait que cet homme était l’un de leurs meilleurs joueurs dans le la saison dernière, où il a même établi un record de circuit pour les joueurs de deuxième but.

Offre

Les Blue Jays à la recherche de Semien pour rester avec eux dans le MLB 2022, ils mettent sur la table un total de 18,4 millions de dollars, où le joueur a cinq jours pour accepter ou refuser l’offre.

Les Jays étendent l’offre de qualification à Marcus Semien – Jon Heyman (@JonHeyman) 6 novembre 2021

Dans le cas où ce joueur décline l’offre qualifiée des Blue Jays et qu’il signe ensuite avec une autre organisation de la MLB, l’organisation torontoise recevra deux sélections de compensation lors du repêchage 2022.

Cependant, ce n’est un secret pour personne que face à la prochaine agence libre de la MLB, Marcus Semien est l’un des joueurs les plus recherchés et il est peut-être à la recherche d’un contrat millionnaire, mais tout est possible et celui qui supprime, finit par accepter et être un élément clé pour les Blue Jays.

Saison 2021 historique

Semien avait un rêve 2021 dans les ligues majeures, où avec 45 circuits, il est devenu le joueur de deuxième but avec le plus de circuits en une seule saison. et à gauche une ligne offensive de .265 / .334 / .873/ .444.