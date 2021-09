Les Blue Jays intensifient la concurrence pour la wild card d’AL

30/09/2021 à 7h47 CEST

.

L’arrêt-court Bo Bichette a frappé deux circuits, brisant l’égalité avec Clay Holmes en huitième manche, ce qui a donné Victoire des Blue Jays de Toronto 6-5 contre les Yankees de New York. Le triomphe des Blue Jays a encore enflammé la compétition pour la wild card de la Ligue américaine et a mis fin à la séquence de sept victoires consécutives de New York. Les Red Sox se sont rapprochés de 1,0 match des Yankees en tête des wild-cards. Les Mariners, qui ont commencé les matchs de la 2,5e journée derrière les Yankees, jouent contre l’Athlétisme.

Bichette (28 ans) a frappé des quatre coins en troisième manche, sans coéquipiers devant, et a répété le penalty en huitième manche, également seul.

Au monticule, la victoire est revenue au releveur Adam Cimber (3-4) en une et une troisième manche. Pour les Yankees, la perte a été imputée par le plus proche Clay Holmes (8-4) dans un épisode.

Riley rapproche les Braves du titre de division

Max Fried a lancé sept manches solides, Austin Riley a produit trois points et Les Braves d’Atlanta ont battu les Phillies de Philadelphie 7-2. Avec leur victoire, les Braves se rapprochent d’une victoire de leur quatrième titre consécutif NL East. Les Braves ont remporté neuf des 11 derniers matchs et ont réduit leur nombre magique à un. Philadelphie, qui a perdu 4,5 matchs au classement avec sa troisième défaite consécutive, peut être éliminée des séries éliminatoires avec une défaite contre son camp ou une victoire à Atlanta. Les équipes concluent leur série jeudi; chacun a trois matchs à jouer après cette série.

Le garde forestier portoricain Eddie Rosario a frappé le frappeur une fois en trois voyages, a produit un point et a marqué une fois. Atlanta menait 3-1 lorsque Ozzie Albies a marqué pour commencer la troisième manche et a marqué dès la première sur un double de deux retraits d’Eddie Rosario. Fried (14-7) s’est amélioré à 7-0 avec une MPM de 1,46 à ses 11 derniers départs, et les Braves ont une fiche de 10-1 lors de ces matchs. Le gaucher a accordé deux points, un point mérité, quatre coups sûrs sans pied et six retraits au bâton. La défaite a été imputée par le partant Aaron Nola (9-9), qui a accordé trois points et sept coups sûrs en six manches. Il a une MPM de 6,00 en six départs ce mois-ci.

Le simple RBI du joueur de troisième but vénézuélien Ronald Torreyes en deuxième manche a mis fin à une séquence de 17 manches et aux deux tiers sans but pour Fried, tandis que le ranger vénézuélien Odúbel Herrera a réussi deux doubles à quatre reprises avec le bâton et a atteint une fois la sonnette.

Piña et Vogelbach stoppent la séquence de victoires des Cardinals

Le receveur vénézuélien Manny Piña et le joueur de premier but Daniel Vogelbach ont chacun frappé des circuits pour les Brewers de Milwaukee, qui ont battu les Cardinals de St. Louis 4-0. Une nuit après avoir obtenu une place en séries éliminatoires, les Cardinals ont perdu leur record d’équipe de 17 victoires consécutives avec leur défaite. La séquence, la plus longue dans les tournois majeurs depuis que Cleveland en a remporté 22 de suite en 2017, a conduit les Cardinals au match wild-card de la NL la semaine prochaine contre les Dodgers ou les Giants.

Les Cardinals avaient une fiche de 71-69 après avoir perdu 6-4 contre Cincinnati le 10 septembre, leur défaite précédente. St. Louis a une fiche de 21-7 en septembre, égalant les Cardinals de 1930 et 1942 pour le plus grand nombre de victoires du mois. Les Brewers, les champions de la NL Central, ont remporté quatre des cinq victoires.

En début de septième manche, Piña (13) a frappé de l’autre côté de la clôture contre le streamer de relais Andrew Miller, sans coureurs devant, sans retrait dans l’épisode, tandis que Vogelbach (9) a également connecté des quatre coins de la sixième manche. , avec un coureur au but.

La victoire a été attribuée au partant Adrian Houser (10-6) en cinq manches. Pour les Cardinals, la défaite est tombée sur le partant Miles Mikolas (2-3) en 5 2/3 manches.

St. Louis a reçu une ovation debout après la défaite devant une foule de 35 283.

Rodón contrôle les Reds avec ses lancers

Le partant Carlos Rodón a lancé cinq manches sans but et Les White Sox de Chicago battent les Reds de Cincinnati 6-1. Les White Sox (91-68), champions de la Ligue américaine centrale, ont déplacé 23 matchs, le sommet de la saison, au-dessus de 0,500 avec leur quatrième victoire consécutive.

Rodon (13-5) a accordé un coup sûr, en a retiré quatre sur des prises et a marqué deux buts à son premier départ puisqu’il n’a duré que trois manches dans une défaite de 3-4 à Détroit le 20 septembre. Les 24 départs et 132 épisodes 2/3 de Rodón sont ses totaux les plus élevés depuis 2016, bien au-delà de son travail des deux années précédentes combinées.

En attaque, l’arrêt-court Tim Anderson (17) et le frappeur désigné Gavin Sheets (11) ont chacun frappé des circuits. Le joueur de deuxième but dominicain Leury García a affronté des lanceurs à quatre reprises, frappant deux coups sûrs, a produit un point et en a marqué un, tandis que le joueur de premier but cubain José Abreu a touché un frappeur à trois reprises et a marqué un point.

Les Reds, qui ont été éliminés des séries éliminatoires la veille, ont perdu contre le partant Sonny Gray (7-9) en 4 2/3 manches.

Pérez frappe son 48e home run dans la victoire des Royals

Le receveur vénézuélien Salvador Pérez a frappé son 48e circuit jusqu’à présent cette saison et s’est imposé comme un leader des circuits -avant de se blesser-, et a mené à les Royals de Kansas City à une victoire de 10-5 sur les Indians de Cleveland. Perez a frappé 48 circuits jusqu’à présent cette saison pour s’imposer comme le leader des circuits dans les majeures. Le Vénézuélien n’a pas attendu longtemps pour punir les Indiens et la première manche a fait sortir le ballon du terrain par-dessus le haut du terrain central. Perez a fait exploser le ballon à 439 pieds et a envoyé le joueur de deuxième but Whit Merrifield et l’arrêt-court Nicky Lopez au buzzer.

Le joueur vénézuélien est en tête des Ligues majeures dans la section des coups de circuit, surpassant ses plus proches partisans, le Dominicain des Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., qui a 46 circuits, et le Japonais des Angels, Shohei Ohtani, avec 45. Salvador Perez à égalité le record des Royals avec son 48e circuit de la saison avant de repartir avec une entorse à la cheville droite. Perez, qui a déjà battu le record des ligues majeures pour les circuits par un receveur, mène les majors pour les circuits et les points produits (121). Il a frappé un circuit sur le premier lancer qu’il a vu de Zach Plesac et a été retiré sur des prises en deuxième manche avant d’être remplacé en troisième par Cam Gallagher. Pérez a égalé Jorge Soler, qui a frappé 48 circuits pour les Royals en 2019, et en a frappé 200 au cours de sa carrière.

Au monticule, la victoire a été attribuée au partant Greg Holland (3-5) en deux manches, tandis que les Indiens ont perdu contre le releveur Nick Wittgren (2-9) en une manche.

Rasmussen et les Rays dépassent les Astros

Le partant Drew Rasmussen et trois releveurs combinés pour une balle à trois coups, le joueur de deuxième but Brandon Lowe et le joueur de premier but Ji-Man Choi ont chacun frappé des circuits et les Rays de Tampa Bay ont battu les Astros de Houston 7-0. Après avoir obtenu la première place des éliminatoires de l’AL et le meilleur record de l’histoire de la franchise, les Rays en recherchaient plus. Les Astros ont perdu pour la cinquième fois en six matchs lors d’une soirée au cours de laquelle ils auraient pu décrocher leur quatrième titre AL West en cinq saisons avec une victoire. Ils pourraient encore remporter la division si Seattle perd face à l’athlétisme.

Tampa Bay s’est amélioré à 98-60, battant l’équipe de 2008 avec le plus de victoires dans l’histoire de la franchise. Avec le meilleur bilan de la Ligue américaine, les doubles champions de l’Est de la Ligue américaine ont obtenu l’avantage du terrain grâce à l’American League Championship Series. C’est la troisième fois que les Rays entrent en séries éliminatoires en tant que favoris et sont la première équipe de la Ligue américaine à le faire lors de saisons consécutives depuis les Yankees de New York en 2011-12.

La recrue des Rays, Wander Franco, a réussi un double et deux simples et a atteint son 43e match consécutif en toute sécurité, égalant Frank Robinson en 1956 pour la plus longue séquence d’un joueur de 20 ans ou moins. . En route vers la victoire, Rasmussen (4-1) a accordé un coup sûr en cinq manches. Pour les Astros, la défaite a été remportée par le partant vénézuélien Luis García.

Martinez frappe un coup de circuit et les Red Sox gagnent du terrain pour la wild card

Le frappeur désigné JD Martinez a frappé un circuit et a produit trois points pour soutenir une performance dominante de lanceur par le partant Nathan Eovaldi, et le Red Sox de Boston a mis fin à leur séquence de quatre défaites consécutives et a renforcé leurs espoirs en séries éliminatoires en battre les Orioles de Baltimore 6-0. Les Red Sox ont commencé la journée derrière les Yankees par 2,0 matchs pour le meilleur joker de la Ligue américaine et détenaient une avance de 0,5 match sur les Mariners pour la deuxième place. Les Blue Jays étaient également en compétition, un match derrière Boston.

Martinez a frappé son 28e circuit en deuxième pour une avance de 1-0. Sur la butte Eovaldi (11-9) le triomphe en travail de six épisodes a été crédité. Pour les Orioles, la défaite est tombée sur le partant Zac Lowther (1-3) en cinq manches.