les Blue Jays ont battu les Twins 6-1; restez 2 dans la course AL wild-card

Teoscar Hernández, Marcus Semien et George Springer ont réussi un circuit, et les Blue Jays de Toronto ont maintenu leur position dans la course aux séries éliminatoires en battant les Twins du Minnesota 6-1 samedi soir.

Robbie Ray (13-6) a dispersé trois coups sûrs en six manches alors que les Blue Jays ont mis fin à une glissade de trois matchs.

Toronto est resté deux matchs derrière Boston et New York dans la course des wild-cards AL avec sept matchs à jouer.

“Nous avons fait ce que nous faisons ce soir”, a déclaré Semien. « … Nous savions que nous avions notre as sur le monticule et que nous effectuions d’autres descentes et que nous faisions notre truc. »

Semien a frappé son 43e circuit en sixième pour une avance de 3-1. Cela le lie à Davey Johnson d’Atlanta en 1973 pour le plus grand nombre de circuits en une saison par un joueur de deuxième but.

Springer a réussi un dérapage de 0 en 16 avec un tir de deux points au septième. C’était son 18e de la saison et le premier depuis le 11 septembre.

“Je n’ai jamais vu l’abri aussi heureux de voir George frapper cette balle parce que nous savons qu’il peut être ce gars pour nous porter pour les sept prochains matchs”, a déclaré le manager Charlie Montoyo.

Ray, qui mène l’AL avec une MPM de 2,68 et domine les majeures avec 244 retraits au bâton, a accordé un point et en a attisé six.

“C’est en quelque sorte mon objectif toute l’année de mettre des zéros, de donner à mon équipe une chance de gagner et surtout ce soir de savoir que c’est à peu près un jeu de balle incontournable pour nous de rester où nous sommes, de rester dans cette chose “, a déclaré Ray. « Pouvoir sortir et faire ça, c’était énorme.

“Il peut gagner le Cy Young”, a déclaré Montoyo.

Minnesota a marqué sur un ballon sacrifice dans le premier et avait des coureurs dans quatre des cinq manches suivantes. Ray a échappé à un jam à deux contre un en sixième, mettant fin à sa sortie en obligeant Miguel Sanó à faire faute et Nick Gordon à aligner. Les Twins étaient 0 pour 6 avec des coureurs en position de notation.

“Lorsque vous affrontez un gars comme celui-ci, vous devez absolument saisir toutes les opportunités possibles car vous n’en aurez qu’un nombre limité”, a déclaré le manager des Twins Rocco Baldelli.

Hernández a frappé un circuit et Santiago Espinal a marqué sur un doublé de Randal Grichuk, couplé à une erreur du voltigeur de droite Brent Rooker, pour une avance de 2-1 en deuxième période.

Absent depuis le 14 septembre en raison d’une tension abdominale gauche, le partant du Minnesota John Gant (5-10) est sorti de la liste des blessés de 10 jours et a accordé deux points – un mérité – en trois manches.

MORNEAU DU MINNESOTA

L’ancien 1B Justin Morneau a été intronisé au Temple de la renommée des jumeaux.

Le natif de New Westminster, en Colombie-Britannique, a frappé .278 en 11 ans avec le club. Morneau se classe deuxième sur la liste de tous les temps des Twins pour les matchs joués au premier but (1 124), troisième pour les circuits (221), sixième pour les points produits (860) et huitième pour les coups sûrs (1 318) et les buts sur balles (501). Le MVP de la Ligue américaine en 2006 a également été quatre fois All-Star. Il a terminé sa carrière de 14 ans avec des séjours à Pittsburgh, au Colorado et avec les White Sox, et a été intronisé au Temple de la renommée du baseball canadien en 2020. Il reste avec les Twins en tant qu’assistant spécial aux opérations de baseball et analyste à temps partiel sur les émissions télévisées de l’équipe.

SALLE DES FORMATEURS

Blue Jays: RHP Joakim Soria a été placé sur la liste des blessés liés à COVID et LHP Kirby Snead a été rappelé de Triple-A Buffalo. … Montoyo a déclaré que OF Lourdes Gurriel Jr. pourrait ne pas revenir dans la formation avant mardi. La main de Gurriel a été piétinée par un coéquipier lors d’un match hors champ jeudi et il a reçu des points de suture au majeur.

Jumeaux : Pour faire de la place à Gant, le RHP Joe Ryan a été placé sur la liste d’urgence médicale/deuil de la famille.

SUIVANT

Le RHP de Toronto Alek Manoah (7-2, 3,36) et les Twins RHP Griffin Jax (3-4, 6,75) sont les partants prévus dimanche après-midi. Manoah n’a accordé que deux points mérités et six coups sûrs en 14 manches au cours de ses deux derniers départs.