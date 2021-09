Les Blue Jays ont frappé cinq circuits, livrent les Orioles 22-7

Lourdes Gurriel Jr. et Teoscar Hernández ont chacun frappé un grand chelem, Vladimir Guerrero Jr. a frappé son 44e circuit et les Blue Jays de Toronto ont dominé les Orioles de Baltimore 22-7 dimanche, terminant à deux points du record de la franchise.

L’entraînement de Guerrero l’a lié à la star à double sens des Angels Shohei Ohtani pour la tête des ligues majeures. Jake Lamb a également marqué lors d’une troisième manche de 10 points pour les Blue Jays, qui ont remporté trois des quatre de la série.

Toronto a marqué 44 points dans ses trois victoires.

« Au cours des trois derniers jours, je suis dans le jeu depuis 35 ans et je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré le manager des Blue Jays Charlie Montoyo. “Je ne savais pas que nous allions marquer autant de points, mais à la fin du mois d’août, j’ai dit que nous allions avoir chaud parce que nous avons beaucoup trop de frappeurs. .”

Gurriel a établi le record de la franchise avec son quatrième grand chelem de la saison et a également réussi un circuit de deux points au cinquième pour conduire en sept points. Danny Jansen a réussi quatre coups sûrs, dont trois doubles, et quatre points produits.

Le record du club pour les points a été établi lors d’une raclée de 24 à 10 contre les Orioles le 26 juin 1978, un match au cours duquel John Mayberry n’a frappé que deux circuits des Jays et a obtenu sept points produits après avoir quitté le banc.

Toronto a réussi 19 coups sûrs et s’est amélioré à 80-63 après avoir commencé la journée à égalité avec les Yankees pour la deuxième wild card de l’AL derrière Boston.

Ryan Mountcastle a frappé son 28e circuit, égalant le record de recrue des Orioles établi par Cal Ripken Jr. en 1982.

Anthony Santander a marqué pour la troisième fois en quatre matchs et Austin Wynns a réussi un tir en solo au septième et a terminé avec trois points produits pour Baltimore.

« Nous avons plutôt bien balancé le bâton », a déclaré le gérant des Orioles Brandon Hyde. “Nous ne tandons tout simplement pas très bien.”

Le gaucher des Blue Jays Steven Matz (12-7) a accordé cinq points et six coups sûrs avec six retraits au bâton et deux buts sur balles en six manches.

“Nous mettons la pression sur tout le monde”, a déclaré Matz. “Nous voulons que les gars soient repoussés dans les coins. En une manche, nous pouvons marquer 10 points, donc c’est une chose assez spéciale.”

Le gaucher recrue des Orioles Zac Lowther (0-2) a été rappelé du Triple-A Norfolk le 6 septembre pour prendre une place dans la rotation. Lowther a chargé les bases sur une seule et deux promenades dans la première. Il a ensuite frappé Hernández pour le premier point des Blue Jays. Gurriel a suivi avec le grand chelem et Toronto menait 5-0.

Guerrero a poussé l’avance à 6-0 avec un tir en solo en deuxième période.

“Ce sont de bons frappeurs et je ne les attaquais pas”, a déclaré Lowther. “Avec un alignement comme celui-là, vous devez prendre de l’avance et attaquer, et je ne le faisais pas.”

Les Orioles se sont rapprochés de 6-3 dans la moitié inférieure sur un choix de voltigeur de Kelvin Gutierrez et un simple de deux points de Wynns.

Les Blue Jays se sont échappés en troisième contre Spenser Watkins avec un double de deux points de Jansen, un simple de Breyvic Valera et un circuit en solo de Lamb.

Hernandez a mis le jeu encore plus hors de portée avec le grand chelem.

C’était la première fois que les Blue Jays frappaient deux tournois du Grand Chelem dans un match.

Mike Baumann est entré et a accordé un doublé de deux points à Valera.

SALLE D’ENTRAINEMENT

Blue Jays : Le DH George Springer a été exclu de l’alignement un jour après avoir frappé un circuit de deux points qui a donné à Toronto une victoire de 11-10 dans le premier match d’un programme double. Springer a raté trois matchs après avoir commis une faute sur son genou lors de la victoire 8-0 de lundi contre les Yankees.

Orioles : RHP Matt Harvey (inflammation du genou droit) a été transféré à l’IL de 60 jours. Harvey a terminé la saison 6-14 avec une MPM de 6,27 sur 28 départs. Il est joueur autonome après la saison.

SUIVANT

Blue Jays : Le RHP Alek Manoah (5-2, 3,71 MPM) amorcera le match d’ouverture de la série lundi contre les Rays de Tampa Bay.

Orioles : LHP Alexander Wells (1-2, 7.15 ERA) débutera mardi contre les Yankees de New York.