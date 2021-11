Les Blue Jays optent pour deux Vénézuéliens des Marlins de Miami

L’équipe de Geais bleus Toronto, a exprimé son intérêt pour les lanceurs vénézuéliens de la Marlins de Miami, Pablo López et Elieser Hernandez, alors ils essaieront de les chercher pour la saison 2022 du Ligue majeure de baseball – MLB.

Tel que rapporté par Jon Morosi, les Blue Jays recherchent des armes de départ pour la saison 2022 et sachant que les Marlins « sacrifieraient » certains de leurs lanceurs, ils ont posé des questions sur les Vénézuéliens Pablo López et Elieser Hernández, où les membres de la rotation de Los Angeles « Poisson » dans la Ligue majeure de baseball.

De plus, il convient de noter que les Vénézuéliens López et Hernández sont les lanceurs les plus disponibles que les Marlins pourraient avoir à négocier au cours de cette intersaison MLB, Toronto étant la première destination possible qui sort de ces bras qui compte quatre campagnes d’expérience chacune.

Les #BlueJays ont vérifié auprès des #Marlins sur leurs lanceurs partants ; Pablo López et Elieser Hernández sont les armes les plus disponibles de Miami. Alejandro Kirk de Toronto est susceptible de faire partie des pourparlers en raison de l’émergence de l’espoir de capture des Jays Gabriel Moreno. @MLBNetwork @FAN590 – Jon Morosi (@jonmorosi) 11 novembre 2021

Ce qu’ils donneraient à Toronto

Morosi a également commenté qu’il est assez probable que le receveur mexicain Alejandro Kirk fasse partie des pourparlers pour un changement avec les Marlins, ce qui empêche Gabriel Moreno, l’espoir vénézuélien des Blue Jays, de s’ingérer dans les négociations.

Pablo López

Le droitier de 25 ans vient de connaître une saison positive avec les Marlins où il a joué en 20 matchs, agissant en 102,2 manches, affichant une fiche de 5-5, une MPM de 3,07 et un total de 115 retraits au bâton. De plus, nul doute que l’arrivée du Marabino pourrait compléter la rotation des Blue Jays, emmenés par José Berrios et Robbie Ray, s’il devait rester.

Elieser Hernandez

Le joueur de 26 ans, également droitier, n’a disputé que 11 matchs en 2021, affichant une MPM de 4,18 points mérités, une victoire, trois défaites et 53 retraits au bâton. Quelques chiffres qui laissaient un peu à désirer, mais il est bon de noter qu’il a été blessé une bonne partie de la saison.

