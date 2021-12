Les Blue Jays veulent unir Freddie Freeman avec Vladimir Guerrero Jr

Les Geais bleus de Toronto rencontré des représentants du joueur autonome de premier but Freddie homme libre avant MLB mettra en place un lock-out après l’expiration de la convention collective début décembre, selon Shi Davidi de Sportsnet.

Freeman joue au même poste que la superstar des Blue Jays Vladimir Guerrero Jr., que l’équipe n’a pas contactée au sujet d’un changement de poste, a déclaré une source à Davidi, notant que le bureau principal de Toronto ne fait probablement que faire preuve de diligence raisonnable avec Freeman. Guerrero a commencé sa carrière au troisième but avant de passer au premier.

Le MVP de la Ligue nationale 2020 pourrait fournir au club une batte d’élite pour gaucher, que l’équipe rechercherait pendant l’intersaison.

Freeman, qui a passé toute sa carrière de 12 ans avec les Braves d’Atlanta, est à la recherche d’un contrat de six ans d’une valeur d’environ 180 millions de dollars. Les Yankees de New York et les Dodgers de Los Angeles ont également été liés au quintuple All-Star. Cependant, le désir de Freeman de retourner à Atlanta est bien documenté.

Le joueur de 32 ans a réduit de .300 / .393 / .503 avec 31 circuits, 83 points produits et 120 points produits, le leader de la Ligue nationale, a marqué en 159 matchs pour les Braves vainqueurs de la Série mondiale la saison dernière.