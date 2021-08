Les Blue Jays volent pour rattraper les Yankees ’36

Les tuiles de Toronto (Geais bleus) pourrait avoir cinq cogneurs 100-RBI dans la saison 2021 de MLB et rejoignez les Yankees de New York de la campagne 1936.

L’offensive des Blue Jays Toronto (Geais bleus) est formidable, mais « le baseball n’a-t-il pas vu ça depuis 85 ans » pourrait-il être fantastique ?

Les RBI ne sont plus aussi populaires qu’auparavant, mais ils s’avèrent très populaires dans Toronto.

La gamme à indice d’octane élevé des Blue Jays Toronto (Geais bleus) a déjà cinq frappeurs de MLB avec 70 RBI ou plus avant fin août :

Vladimir Guerrero Jr. (89) Teoscar Hernández (84) Bo Bichette (77) Randal Grichuk (74) Marcus Semien (73)

Un septembre très chaud de Bichette, Grichuk et Semien pourrait donner Toronto cinq cogneurs 100-RBI en une seule saison. Cela semble beaucoup, non? Beaucoup est. Voici la liste complète des équipes de la Ligue américaine / nationale de l’ère moderne (depuis 1900) qui comprenait cinq frappeurs différents avec plus de 100 points produits – les Yankees de 1936.

Et c’est tout. C’est toute la liste. Les Yankees de Murderers’ Row de 1927 n’avaient pas cinq gars avec 100 points produits. Ni l’une ni l’autre des équipes de Big Red Machine, ni aucune des centrales électriques récentes d’Astros. Ces tuiles de Toronto (Geais bleus) 2021 a vraiment une chance (une chance extérieure, mais une chance quand même) de devenir le premier club avec ce genre de production.

Ces totaux des Blue Jays Toronto (Geais bleus) sont une gracieuseté des projections ajustées de ZiPS pour le reste de l’année, qui place le quintette de Toronto tout en haut. Les passionnés d’histoire reconnaîtront quatre membres du Temple de la renommée de ces cinq Yankees (dont DiMaggio lors de son année recrue). Les ’36 Yanks ont remporté 102 matchs, ont enregistré en moyenne près de 6,9 ​​points par match (le troisième plus élevé de l’histoire de la Ligue nationale / Ligue nationale) et ont dominé leurs adversaires de 334 points (le quatrième plus élevé de l’histoire de la Ligue américaine / Ligue nationale). ). Guerrero (22 ans) et Bichette (23 ans) ont connu des départs historiques, alors peut-être que nous reviendrons sur ce jeune noyau des Blue Jays dans les verres de Cooperstown. Pour l’instant, Gehrig et DiMaggio sont toujours Gehrig et DiMaggio, et nous n’allons pas faire une comparaison entre ces Bronx Bombers et ces Blue Jays, même si Toronto les rejoint avec cinq gars de 100 RBI.

Si les tuiles Toronto (Geais bleus) sont un peu en deçà de ces Yankees, ils pourraient toujours avoir cinq frappeurs 90-RBI, et c’est rare aussi. La MLB Il n’a pas vu une équipe faire ça depuis 2007, et cela ne s’est produit que cinq fois depuis le début du millénaire.

Toronto Il frappe également .277 avec des coureurs en position de pointage (deuxième seulement après les Astros), se révélant polyvalent dans les situations de frappe. Hernández (deuxième), Bichette (T-quatrième), Guerrero (T-huitième) et Grichuk (T-12e) étaient parmi les leaders de MLB dans les hits RISP. Les tuiles de Toronto (Geais bleus) sont à égalité pour le sixième pourcentage le plus élevé sur les bases au baseball, mais ont le quatrième plus bas total de demis offensifs sur les bases. Hernandez est particulièrement attrayant, menant les frappeurs de la Ligue américaine avec 36 points produits depuis la pause des étoiles.

À 30 ans, Semien est le membre le plus âgé du power quintet de Toronto, c’est-à-dire les Blue Jays de Toronto (Geais bleus) pourrait devenir la première équipe de la Ligue nationale / Ligue nationale de l’ère moderne avec cinq frappeurs 100-RBI, tous 30 ou moins (les Pirates de 1925 sont actuellement le seul club avec même quatre). La même histoire est vraie si les Blue Jays doivent « se contenter » de cinq frappeurs 90-RBI.

Quatre des cinq meilleurs producteurs de courses des Blue Jays Toronto (Geais bleus) sont sous le contrôle du club jusqu’en 2023 (Semien est joueur autonome cet hiver), et George Springer, avec un rythme de plus de 100 points produits au cours de sa saison écourtée par les blessures, est dans la première année d’un contrat de six ans. Lorsqu’il s’agit de marquer l’histoire, l’avenir appartient maintenant aux Blue Jays. Mais Toronto espère également éviter le sort des 2000 Angels, la seule des cinq équipes du 21e siècle avec cinq frappeurs susmentionnés de 90 points produits à n’avoir pas réussi les séries éliminatoires.

L’offensive des Azulejos de Toronto (Geais bleus) est en avance sur le calendrier. Leurs lanceurs doivent les aider à en tirer profit.

Avec des informations et des images de MLB.com (Matt Kelly).