Les Blues affrontent la crise des attaquants avec les blessures de Lukaku et Werner

Le leader de la Premier League, Chelsea, affrontera le dernier club de Norwich samedi midi, mais fait face à une crise d’attaquants avec Romelu Lukaku et Timo Werner qui devraient manquer.

Les Blues ont remporté une victoire dominante 4-0 sur Malmö mercredi, mais ce fut une victoire douce-amère car les deux attaquants ont été contraints de quitter avant la mi-temps.

GETTY

Werner est sorti en boitant d’une blessure aux ischio-jambiers

Le retour de Chelsea en championnat contre Norwich sans victoire est désormais un test beaucoup plus sévère sans Lukaku et Werner.

L’équipe de Thomas Tuchel n’a qu’un point d’avance sur Liverpool, deuxième, tandis que les Canaries n’ont réclamé que deux points jusqu’à présent cette saison.

Chelsea v Norwich: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League débutera à 12h30 le samedi 16 octobre.

La couverture complète de Stamford Bridge sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 11h.

Reshmin Chowdhury sera votre présentateur et les commentaires proviendront de Sam Matterface et de l’ancien attaquant de Norwich Dean Ashton.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Prochains commentaires talkSPORT

MERCREDI 20 OCTOBRE

Swansea v West Brom – 19h45, championnat – talkSPORT 2 EXCLUSIF

JEUDI 21 OCTOBRE

Vitesse Arnhem v Tottenham – 17h45, Europa Conference League – talkSPORT 2 Rangers v Brondby – 20h00, Europa League – talkSPORT 2 EXCLUSIF

SAMEDI 23 OCTOBRE

Chelsea v Norwich – 12h30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIF Crystal Palace v Newcastle – 15h00, Premier League – talkSPORT 2 EXCLUSIVE Brighton v Manchester City – 17h30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIVE

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Nottingham Forest v Fulham – 15h00, Championnat – EXCLUSIVITÉ talkSPORT 2

GETTY

Lukaku a été expulsé dans la première moitié du choc de Malmö Chelsea v Norwich: nouvelles de l’équipe

Thomas Tuchel a appelé les attaquants défavorisés de Chelsea à saisir leur chance après que Lukaku et Werner se soient tous deux blessés en milieu de semaine.

Tuchel a déclaré: «Les gars qui ont attendu leur chance doivent intensifier et prouver ce qu’ils peuvent faire.

« La course est lancée et les gars qui commenceront contre Norwich lors du prochain match ont notre confiance et nous aurons nos solutions.

« Restons positifs. On a gagné des matchs avant sans Timo, on a gagné des matchs avant sans Romelu. Ces choses arrivent.

Christian Pulisic reste le seul autre absent pour Chelsea alors qu’il poursuit son rétablissement après un problème de cheville persistant.

Norwich n’a quant à lui aucun nouveau problème de blessure avec Christoph Zimmermann toujours sur la touche avec son propre problème à la cheville.

.

Farke a une tâche difficile à accomplir pour garder Norwich cette saison Chelsea v Norwich: Faits du match Chelsea a remporté 10 de ses 12 derniers matchs de Premier League contre Norwich (D2), la dernière défaite contre les Canaries dans la compétition en décembre 1994 ( 0-3). Après avoir remporté ses deux premiers matchs à l’extérieur de Premier League contre Chelsea en 1992-93 et ​​1993-94, Norwich n’a pris qu’un point lors de ses sept déplacements suivants à Stamford Bridge (D1 L6). Norwich a perdu chacun de ses 10 derniers matches de Premier League à Londres, gagnant des points pour un tel match avec un match nul 2-2 contre West Ham en septembre 2015. Depuis que les Wolves ont battu Man Utd 2-1 en février 2011, l’équipe de départ le bas de la journée de la Premier League a perdu 11 des 12 derniers affrontements avec l’équipe commençant la journée en tête (D1), dont sept des huit derniers sans marquer de but. Chelsea a lui-même battu le bas du tableau plus souvent que toute autre équipe depuis la création de la compétition en 1992 (42). Hors matchs MD1, ce sera le 38e match consécutif de Norwich en Premier League dans la zone de relégation. Seul Swindon (40 en 1993-94) a connu un parcours aussi long dans la compétition. Norwich n’a remporté aucune victoire lors de ses 16 derniers matchs à l’extérieur en Premier League (3 nuls, 13 nuls), n’inscrivant que quatre buts au cours de cette série. Les Canaris sont sans but lors de leurs 10 dernières heures et 26 minutes de jeu sur la route dans la compétition, depuis qu’Emi Buendía a marqué contre Watford en juillet 2020. Aucune équipe n’a concédé moins de buts que Chelsea en Premier League cette saison (3) , tandis que Norwich a la pire attaque jusqu’à présent (2 buts marqués). Cependant, les Canaries cherchent à garder trois feuilles blanches consécutives en Premier League pour la première fois depuis novembre 2012, dont le troisième match était une victoire 1-0 contre le leader de la ligue Manchester United. De tous les gardiens avec au moins 10 départs dans l’histoire de la Premier League, Édouard Mendy de Chelsea a le taux de draps propres le plus élevé, conservant un blanchissage dans 20 de ses 38 départs dans la compétition (53%). Le «gardien sénégalais a réalisé six arrêts en seconde période lors de la victoire 1-0 des Bleus à Brentford la dernière fois. Ben Chilwell a marqué lors de chacune de ses trois dernières apparitions en Premier League pour Chelsea, n’ayant marqué que deux fois lors de ses 26 premières apparitions pour le club dans la compétition. Romelu Lukaku a marqué trois buts lors de ses trois premières apparitions en Premier League après son retour à Chelsea, avec une moyenne de quatre tirs toutes les 90 minutes lors de ces matchs. Depuis lors, le Belge a disputé quatre matchs sans but, avec une moyenne de seulement 1,6 tirs sur 90 pendant cette période.