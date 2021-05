Les Blues affrontent un affrontement crucial en Ligue des champions alors que Man City attend en finale

Chelsea affrontera le Real Madrid ce soir pour réserver une rencontre avec Manchester City en finale de la Ligue des champions.

City a scié le Paris Saint-Germain hier soir pour assurer sa place dans le match phare à Istanbul le 29 mai.

Chelsea a ce but crucial à l’extérieur grâce à Christian Pulisic

Maintenant, Chelsea de Thomas Tuchel sera là pour les rejoindre alors qu’ils accueillent les géants de la Liga, le Real, lors de leur demi-finale retour.

Les Bleus détiennent un léger avantage après avoir fait match nul 1-1 en Espagne la semaine dernière.

Christian Pulisic leur a donné un but à l’extérieur mais Karim Benzema a égalisé pour maintenir l’égalité bien équilibrée.

Chelsea v Real Madrid: comment écouter

Ce match débutera à 20h le mercredi 5 mai.

La couverture complète de Stamford Bridge sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19 heures.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires viendront de Jim Proudfoot et Ally McCoist.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, est apte à affronter Chelsea Chelsea contre le Real Madrid: nouvelles de l’équipe

Mateo Kovacic manquera la visite de son ancien club, le Real Madrid, car il n’a pas réussi à surmonter un problème aux ischio-jambiers à temps.

Toni Rudiger a été jugé apte à jouer, le défenseur allemand devant porter un masque de protection après une blessure au visage.

Pendant ce temps, le capitaine du Real Sergio Ramos est de nouveau en forme.

Le défenseur de 35 ans n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé au mollet en mars.

Le vrai patron Zinedine Zidane a déclaré: «Nous avons notre chef et notre capitaine avec nous. Je ne prendrai aucun risque. Sergio est ici avec nous. Cela signifie qu’il est prêt à jouer, c’est tout ce que cela signifie.

Thomas Tuchel cherche à guider Chelsea dans la finale de la Ligue des champions Chelsea v Real Madrid: qu’est-ce qui a été dit?

Thomas Tuchel, patron de Chelsea: «Le défi est d’oublier le premier résultat et de commencer à 0-0.

«Nous allons clairement nous préparer à gagner le match, rien d’autre. Nous n’avons pas d’autre moyen de préparer les matchs. Je ne sais que pour encourager mon équipe à sortir et à essayer de gagner.

«Si nous sommes à notre meilleur, il va sans dire que nous visons une victoire. Nous voulons gagner des matchs. Ce club, c’est gagner, ce jeu c’est gagner, cette compétition c’est gagner.

«Alors oubliez le premier résultat, ce n’est pas aussi important que les gens le pensent. Il n’y a aucune importance pour la préparation du prochain match. Cela ne change rien à la façon dont nous commençons le match de demain, à ce que nous faisons à l’entraînement et à zéro influence dans le discours que nous donnons à nos joueurs.

«Nous les encouragerons, nous leur demanderons, et nous serons forts à 8 heures en tant que groupe, en tant que club, avec un grand objectif.

“Cela ne se produira que si nous apportons notre meilleur niveau sur le terrain, et notre meilleur niveau est lorsque nous nous battons pour gagner.”