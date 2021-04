Les Blues affrontent un énorme quart de finale aller de la Ligue des champions à Séville

Chelsea affrontera Porto lors du match aller de son affrontement en quart de finale de la Ligue des champions ce soir.

Les Blues ont vu l’Atletico Madrid au dernier tour tandis que leurs adversaires ont stupéfié la Juventus pour se qualifier dans les huit derniers.

Chelsea de Thomas Tuchel affronte Porto en Ligue des champions ce soir

Les hommes de Thomas Tuchel ont été battus par West Brom en Premier League ce week-end et seront impatients de riposter.

Les deux manches de cette rencontre auront lieu à Séville en raison des restrictions du COVID-19, mais la règle des buts à l’extérieur restera en vigueur.

Chelsea voudra faire un grand spectacle ce soir et faire un grand pas en avant vers les demi-finales de la compétition d’élite européenne.

Porto v Chelsea: Actualités de l’équipe

Porto a battu la Juventus de Cristiano Ronaldo au dernier tour

Christian Pulisic a évité tout problème de ischio-jambiers durable et se rendra à Séville pour le match aller de Chelsea contre Porto.

L’attaquant américain s’est ressaisi à la mi-temps lors de la défaite 5-2 de samedi en Premier League contre West Brom et a été expulsé par précaution.

N’Golo Kante est de nouveau en forme après un problème aux ischio-jambiers, tandis que Tammy Abraham et Olivier Giroud font également le déplacement.

L’équipe de voyage confirmée de 23 joueurs de Chelsea: Arrizabalaga, Rudiger, Alonso, Christensen, Jorginho, Silva, Kante, Abraham, Pulisic, Werner, Caballero, Zouma, Mendy, Kovacic, Giroud, Mount, Hudson-Odoi, Chilwell, Ziyech, James, Azpilicueta, Havertz, Palmieri.

Chelsea a battu l’Atletico Madrid au dernier tour de la Ligue des champions Porto v Chelsea: Qu’est-ce qui a été dit?

Le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic: «C’était un match nul difficile. Porto est une bonne équipe que nous avons déjà vue contre la Juventus.

«Ils ont assommé un gros adversaire, ils ont fait preuve d’unité et d’un grand esprit. Ils se battent ensemble, ils restent ensemble et ce sera donc un match difficile pour nous, comme chaque match de la Ligue des champions, mais nous y sommes préparés.

«Quand j’ai joué auparavant au Real Madrid, j’ai appris qu’à ce stade, il n’y a pas de mauvais adversaires.

«C’est un match nul difficile, Porto est une équipe incroyable et ils ont éliminé la Juventus, un gros adversaire, et ils ont montré un grand caractère et un grand esprit d’équipe. Nous devons le montrer également et faire de notre mieux pour y parvenir, mais ce ne sera pas facile.

«Ils peuvent jouer contre n’importe quelle équipe, mais nous sommes aussi une bonne équipe et nous nous sommes très bien préparés pour le match et nous allons le montrer.

«Demain est un grand jour pour nous et je suis sûr que toute l’équipe est concentrée là-dessus.»