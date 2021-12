Les Blues cherchent à battre la Juventus pour la première place du groupe H – heure du coup d’envoi, dernières nouvelles et couverture talkSPORT pour le choc de la Ligue des champions

Chelsea cherchera à dominer son groupe de Ligue des champions lorsqu’il affrontera le club russe du Zenit St Petersburg ce soir.

Les Bleus ont écrasé la Juventus 4-0 lors de leur dernier match du Groupe H.

Chelsea de Tuchel cherche à dominer le groupe H de la Ligue des champions

Ils sont en tête du groupe à la différence de buts de la Juve qui affronte le dernier club de Malmö ce soir.

L’équipe de Thomas Tuchel sera impatiente de terminer première et de s’assurer une place en tant qu’équipe tête de série lors du tirage au sort des 16 derniers lundi.

La forme de Chelsea a vacillé récemment avec des matchs nuls contre Burnley et Manchester United et la défaite dramatique de samedi à West Ham.

Les Londoniens de l’ouest voudront riposter ce soir et réaliser une grosse performance en Russie.

Zenit v Chelsea : Date et heure du coup d’envoi

Le choc de la Ligue des champions aura lieu le mercredi 8 décembre.

Le coup d’envoi est prévu à 17h45, heure du Royaume-Uni.

Chelsea a battu le Zenit 1-0 à Stamford Bridge en septembre, Romelu Lukaku marquant le but vainqueur.

Zenit v Chelsea: commentaire talkSPORT

L’affrontement à la Gazprom Arena sera retransmis en direct sur talkSPORT 2.

La couverture commencera à partir de 17 heures avec Jim Proudfoot et l’ancien milieu de terrain de la République d’Irlande Matt Holland.

Nous aurons ensuite un commentaire complet de Bayern Munich contre Barcelone sur talkSPORT 2 après un séjour à temps plein en Russie.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Chelsea a battu la Juventus 4-0 lors de la dernière sortie Zenit v Chelsea: nouvelles de l’équipe

Mateo Kovacic manquera le voyage de Chelsea au Zenit après avoir été testé positif pour Covid-19.

Le milieu de terrain croate n’avait repris l’entraînement avec les Bleus que lundi après un long problème aux ischio-jambiers, mais a maintenant subi un nouveau revers.

N’Golo Kante, Jorginho, Trevoh Chalobah et Ben Chilwell manqueront également le match en Russie.

Tuchel a déclaré que le test positif de Kovacic était un « énorme revers » pour Chelsea.

« Nous avons de mauvaises nouvelles car Mateo était à l’entraînement hier et avec un grand sourire, et c’était un pur plaisir de le retrouver », a déclaré Tuchel.

«Mais il a été testé positif aujourd’hui, pour le coronavirus, il est donc en quarantaine pendant quelques jours.

« C’est donc un énorme revers pour lui personnellement et pour nous tous. »

Lorsqu’on lui a demandé si la résurgence du coronavirus avait causé des inquiétudes supplémentaires à Chelsea en général, Tuchel a ajouté : « Oui, j’étais conscient que cela pouvait arriver, moi personnellement.

«Je ne suis pas heureux, non seulement en tant que crèche mais aussi en tant que personne.

« Mais c’est la réalité en ce moment, nous devons y faire face pour être prêts à nous adapter et à faire le mieux possible pour éviter la transmission. »