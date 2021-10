Les Blues improbables mènent leur charge de titre

Il ne faut pas s’étonner de voir Chelsea en tête du classement à ce stade précoce de la saison. Les Blues sont l’une des formations les plus performantes depuis que Tuchel a pris le volant, comme le souligne leur triomphe en Ligue des champions. Chelsea a également dépensé beaucoup d’argent pour les grands joueurs depuis son embargo sur les transferts de 2019 ; les 330 millions de livres sterling dépensés sont inégalés par aucun autre club, mais les grosses signatures d’argent ne sont pas nécessairement celles qui mènent leur charge de titre en Premier League.

Romelu Lukaku est devenu leur record de signature cet été, et malgré un départ en conséquence, n’a pas réussi à trouver le fond du filet lors de ses six derniers matchs. Kai Havertz et Timo Werner n’ont pas tout à fait décollé comme beaucoup s’y attendaient lors de leur deuxième saison. Même le joueur de la saison dernière, le golden boy Mason Mount, n’a pas réussi à briller cette campagne. Alors, qui ont été les meilleurs joueurs de Chelsea cette saison ?

Les joueurs improbables de Chelsea menant leur défi pour le titre

Edouard Mendy

Edouard Mendy a récemment été omis de la liste des 30 candidats du Ballon d’Or et semble l’avoir pris personnellement. Signé à l’origine comme une mise à niveau intelligente et rentable sur le Kepa Arrizabalaga défaillant, peu de gens auraient imaginé que Mendy serait dans la discussion sur les meilleurs gardiens de but du monde. Sa performance contre Brentford en particulier, a élevé son statut à un autre niveau, et à juste titre.

Il a effectué six arrêts alors que les Blues ont remporté une victoire 1-0, le plus grand nombre depuis qu’il a rejoint le club. Deux arrêts de nature contrastée se sont particulièrement distingués. Le premier, à la 86e minute, Mendy est sorti courageusement pour arrêter le puissant effort de Pontus Jansson avec son visage à bout portant.

Le second, arrivé dans le temps additionnel, a refusé le coup de pied acrobatique à bicyclette de Christian Norgaard, brandissant son meilleur saut de saumon pour faire basculer son effort sur la barre. Avec ces deux efforts, Mendy a montré l’impétuosité et la beauté de sa capacité à arrêter les tirs.

La défense de Chelsea a été la quintessence de l’ère Thomas Tuchel. Ils ont gardé 25 feuilles blanches dans ses 42 matchs en charge. Toute la défense fait sa part, mais ils jouent avec la confiance de savoir qu’ils ont un gardien dominant derrière eux. Bien que sa performance d’Homme du match contre Brentford ait été à juste titre saluée, il s’agissait simplement d’une démonstration des performances qu’il a affichées et continuera d’afficher tout au long de la saison à venir.

Andreas Christensen

Christensen s’est habitué à être un membre utile de l’équipe pendant son séjour à Stamford Bridge. Il a toujours dû se battre pour sa place et a parfois regardé près de la porte de sortie. Maintenant, ses récentes performances et la confiance que lui accorde son manager, signifient qu’il a l’air d’être un membre solide de la ligne de fond de Chelsea pour les années à venir.

Il a peut-être commencé à montrer sa qualité, mais ce n’est pas un titulaire garanti. Oui, il a peut-être commencé six des huit matchs de Premier League cette saison. Mais avec Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger et Thiago Silva, il pourrait facilement se voir sur le banc pour un certain nombre de matchs. Pourtant, ses performances montrent qu’il peut être invoqué à chaque fois qu’il est sollicité.

Le Dogue Allemand a un confort inné sur le ballon, ce qui lui convient pour le « ballon de Tuchel ». Il aime faire des courses de balle et jouer en avant, des passes décisives, mais probablement pas plus que de briser les attaques de l’opposition. Ce week-end, il a joué entre les jeunes Trevoh Chalobah et Malang Sarr, et tout à coup a été jeté dans un rôle de leader.

Cela ne l’a pas dérangé cependant. Il est resté calme et organisé, et a dirigé efficacement les jeunes prodiges. Ce n’est pas le défenseur de Chelsea qui attire le plus l’attention, mais son rôle dans l’équipe le mérite.

Marcos Alonso et Ben Chilwell

Les arrières latéraux (et les arrières latéraux) ont connu une résurgence ces dernières années. Les goûts de Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies baignent dans beaucoup plus d’attention que leurs prédécesseurs. Il est clair que le rôle d’ailier gauche joue un rôle essentiel dans le système de Chelsea, quel que soit le nom figurant sur la feuille d’équipe.

Marcos Alonso et Ben Chilwell rivalisent sainement pour être le premier choix sous Tuchel, et cela lui donne un grave mal de tête de sélection. Alonso a commencé neuf des 10 premiers matchs, laissant l’homme de 50 millions de livres sterling se lamenter sur son rôle. Cependant, Chilwell a fait confiance dès le départ lors des deux derniers matchs et a marqué des buts vitaux dans les deux.

Tous deux ont prouvé l’importance de leur rôle dans le système 3-4-3/3-5-2 de Tuchel. Ils ont une licence pour se lier avec les attaquants et, comme l’a démontré le vainqueur du match de Chilwell contre Brentford, devraient être dans la surface pour les centres.

Ensemble, ils ont trois buts jusqu’à présent cette saison et s’attendent à ce que ce nombre augmente. Les deux ont un œil pour le but qui s’avérera vital lorsque Lukaku et Havertz ne tireront pas. Bien que l’un ou l’autre courent le risque d’être frustrés par le partage du rôle, ils peuvent et doivent accepter leur valeur croissante dans l’équipe.

Quels autres joueurs de Chelsea peuvent faire la une des journaux ?

Il serait négligent de ne pas suggérer Romelu Lukaku. Nous avons vu lors de ses débuts contre Arsenal qu’il est injouable lorsqu’il est à son meilleur. Il ne clique peut-être pas tout à fait en termes de buts pour le moment, mais son record de buts implique que cela changera le plus tôt possible.

Ruben Loftus-Cheek est un autre joueur qui a récemment connu une résurgence opportune et populaire. Après une blessure grave et un prêt infructueux, Loftus-Cheek a commencé à montrer la forme qui l’a vu inclus dans l’équipe de la Coupe du monde 2018. Il a commencé chacun des deux derniers matches de championnat, dans un rôle un peu plus profond, mais cela ne l’a pas empêché de prospérer.

S’exprimant après la victoire sur Brentford, où il était sans doute le meilleur joueur de champ, Loftus-Cheek a déclaré: «Je profite de tout mon temps sur le terrain… Partout où je joue, en particulier au milieu de terrain, c’est tout simplement fantastique. J’adore être de retour dans ce club. J’avais la ferme intention de rester après mon prêt à Fulham, donc je suis vraiment heureux de jouer et d’aider l’équipe.

Alors voilà. Alors que nous pensions tous que Lukaku, Mount, Havertz et Kante seraient les acteurs clés alors que Chelsea vise à ramener la Premier League à Stamford Bridge, c’est loin d’être le cas. Au lieu de cela, les premières performances de Mendy, Christensen et Alonso & Chilwell sont la force motrice de la course au titre de Chelsea.

