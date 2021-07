Les Bluesbreakers de John Mayall et Eric Clapton créent un classique

En 1965, l’artiste de blues britannique John Mayall s’est enrôlé Eric Clapton – alors virtuose de la guitare en pleine ascension – pour rejoindre son groupe, les Bluesbreakers. Alors que leur partenariat musical ne durerait que pour un album, l’empreinte du guitariste était puissante. Affectueusement surnommé «l’album Beano” (car il présente Clapton en train de lire la bande dessinée britannique sur la couverture de sa jaquette), les Bluesbreakers de 1966 ont changé à jamais le paysage de la musique rock.

En 1965, Eric Clapton, 20 ans, était déjà l’un des guitaristes les plus en vogue du Royaume-Uni. Ses styles de guitare distinctifs reflétaient son amour de la musique blues américaine et étaient particulièrement influencés par des artistes comme Freddie King, Buddy Guy et BB Roi. Après deux ans à jouer avec les Yardbirds, cependant, Clapton s’est retrouvé insatisfait de l’évolution du groupe vers un son pop avant-gardiste et est parti rejoindre le premier groupe de blues pur du Royaume-Uni, John Mayall‘s Bluesbreakers.

Un incontournable de la scène blues britannique

Mayall – guitariste, chanteur, claviériste et harmoniciste – était un incontournable de la scène blues britannique depuis plus d’une décennie et avait récemment déménagé de Manchester à Londres pour profiter de la scène blues animée de la capitale. En 1963, il forme les Bluesbreakers, aux côtés du batteur Peter Ward (bientôt remplacé par Martin Hart, suivi de Hughie Flint), du bassiste John McVie (de la future renommée de Fleetwood Mac) et du guitariste Bernie Watson (remplacé peu après par Roger Dean). Alors que le groupe, qui existe toujours aujourd’hui, a subi un nombre record de changements de composition, les Bluesbreakers ont longtemps servi d’incubateur à certains des noms les plus talentueux du rock et du blues, dont Mick Fleetwood, Aynsley Dunbar, Dick Heckstall-Smith, Mick Taylor, Pierre Vert, et Tony Reeves, parmi beaucoup d’autres.

Dès le début, les Bluesbreakers ont marqué un concert de rêve de la légende du blues John Lee Hooker lors de sa tournée au Royaume-Uni. Peu de temps après, ils ont été repérés par un producteur de Decca, Mike Vernon, qui a persuadé le label de signer le groupe. Leur premier single, “Crawling up the Hill”, est sorti en avril 1964. Près d’un an plus tard, ils ont sorti leur premier live, John Mayall Plays John Mayall. Bien que l’album n’ait pas réussi à se classer, leur premier LP studio serait une histoire très différente.

En avril 1965, Clapton rejoint les Bluesbreakers, remplaçant Roger Dean. Alors qu’il est parti des mois plus tard (formation d’un autre groupe et tournée en Grèce), le jeune guitariste a rejoint le groupe en octobre – et Mayall n’a pas perdu de temps pour se mettre au travail sur leur prochain album. Initialement, il prévoyait d’enregistrer un autre album live, afin de documenter l’énergie des solos de guitare hors du commun de Clapton.

Un décor a été capturé au Flamingo Club de Soho, avec l’avenir de Clapton Crème coéquipier, Jack Bruce, à la basse. Malheureusement, la qualité de l’enregistrement était médiocre, ce qui a conduit le groupe à pivoter vers un studio. En mai 1966, Mayall, McVie, Flint et Clapton s’installent aux Decca Studios à West Hampstead avec Vernon (qui dirigera ensuite les albums de David Bowie, Ten Years After et Fleetwood Mac) aux commandes.

Hommage aux grands

Recréant leurs concerts, le groupe a consacré plus de la moitié de sa liste de chansons aux standards du blues, dont “All Your Love” d’Otis Rush, “Hideaway” de Freddie King. Robert Johnson“Ramblin’ on My Mind” (avec le premier chant solo de Clapton) et “It Ain’t Right” de Little Walter. Ils ont également interprété une reprise pleine d’entrain du tube de Ray Charles en 1959, “What’d I Say”. Poussé par le travail adroit de Mayall sur l’orgue Hammond B3, la chanson présente un impressionnant solo de batterie de Flint et trouve Clapton rendant hommage à Les Beatles‘ « Voyage à la journée ».

En plus des reprises, les Bluesbreakers ont enregistré plusieurs originaux, dont “Key to Love” de Mayall, “Have You Heard”, “Another Man” et “Double Crossing Time” écrit par Mayall/Clapton. Pour renforcer le travail du groupe, un trio de cornistes, que Vernon a fait venir pendant la post-production pour plus de texture.

Tout au long de l’album, Clapton a livré une performance enflammée sur sa Gibson Les Paul Standard de 1960, la jouant au volume maximum via un amplificateur combo Marshall 1962 2 × 12 et générant beaucoup de distorsion – un son nouveau à l’époque, en dehors de la scène du blues électrique. . Le ton de Clapton était si unique qu’il a conduit à l’utilisation du nom de l’album pour désigner à la fois les modèles de guitare et d’ampli (“le Blues Breaker” ou “Beano” Les Paul et le Marshall Bluesbreaker).

Bluesbreakers est sorti le 22 juillet 1966 et s’est avéré être la percée que Mayall recherchait, se classant au 6e rang des charts britanniques au cours de sa première semaine. Musicalement, il a capturé un moment court et magique dans le temps – un moment qui ne pourrait jamais être répété. Avant même que Bluesbreakers n’arrive dans les magasins de disques, Clapton avait déjà quitté le groupe pour former Cream avec Ginger Baker et Jack Bruce. Le membre du Temple de la renommée du rock and roll Peter Green (qui a formé Fleetwood Mac un an plus tard) est devenu son digne remplaçant.

Plus d’un demi-siècle plus tard, Bluesbreakers demeure la pierre angulaire du genre blues-rock, tandis que son influence peut être entendue dans les innombrables enregistrements qui ont suivi. Les contributions de Clapton, quant à elles, lui ont instantanément assuré la réputation d’être l’un des joueurs les plus innovants de l’époque et se sont répercutées sur les décennies à venir.

Achetez ou diffusez Bluesbreakers.