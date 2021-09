Les BMW i4 et iX électriques offrent un superbe savoir-faire, mais Tesla reste le roi des véhicules électriques

Bien qu’il ait rejoint les rangs de la batterie EV au début avec l’excentrique i3 en 2013, BMW a fait de lents progrès avec l’électrification depuis.

Mais l’entreprise devient enfin plus sérieuse avec la berline BMW i4 et le multisegment iX – à venir à l’été 2022.

Nous avons eu l’occasion de voir – mais pas de conduire – les i4 et iX à San Francisco récemment, alors voici un aperçu de la technologie et des fonctionnalités que ces voitures électriques ont à offrir, ainsi que nos premières impressions.

BMW i4

Spécifications et caractéristiques de la BMW i4

(Crédit image : TechRadar)

La BMW i4 est la version entièrement électrique de la nouvelle berline Gran Coupé de la série 4. Il est construit sur la même chaîne de montage, aux côtés de son jumeau ICE (moteur à combustion interne).

En tant que tel, il n’a pas été construit à partir de zéro en tant que BEV (véhicule électrique à batterie), mais conçu avec le reste de la gamme de la série 4. Cela entraîne certains compromis. Par exemple, il n’y a pas de frunk et le sol de la cabine n’est pas plat, il n’y a donc pas d’espace supplémentaire pour les personnes ou les choses.

Pourtant, l’i4 est tout aussi spacieux et confortable que le Gran Coupé de la série 4 – avec ce coffre à hayon pratique – il ne manque donc pas à cet égard.

Il est disponible en deux niveaux de finition avec différents groupes motopropulseurs et options de gamme. La BMW i4 eDrive40 (monomoteur, RWD, 335 ch) coûte 55 400 $ / 51 905 £ / 107 750 AU $ avant incitations, fait 0-60 mph en 5,5 s (0-100 km/h en 5,7 s) et a une autonomie de 300 milles EPA (347 mi / 558 km WLTP).

(Crédit image : TechRadar)

Pendant ce temps, la BMW i4 M50 (bimoteur, AWD, 536 ch) est au prix de 65 900 $ / 63 905 £ / 133 800 AU $ avant incitations, accélère de 0 à 60 mph en 3,7 secondes (0-100 km/h en 3,9 s) et offre une autonomie de 245 milles EPA (258 mi / 415 km WLTP).

Ces prix et spécifications ne sont pas encore finalisés à 100%, alors gardez cela à l’esprit. Un pack M Sport est proposé pour l’i4 eDrive40 sur certains marchés (en option au Royaume-Uni, de série en Australie).

Les deux modèles partagent la même batterie de 81,5 kWh, prennent en charge jusqu’à 200 kW de charge rapide CC (CCS Combo 1 aux États-Unis et Combo 2 à l’étranger), ce qui permet une charge à 80 % en 40 minutes environ, et gère jusqu’à 11 kW de charge CA pour une charge complète en 9 heures.

Aux États-Unis, BMW s’est associé à EVgo pour une expérience transparente aux bornes de recharge via l’application my BMW. Vous obtenez même un crédit EVgo de 100 $ gratuitement.

Image 1 sur 12

BMW i4 premières impressions

Comme le reste de la série 4, l’élément de conception le plus controversé de l’i4 est la calandre massive à l’avant. Nous ne sommes pas de grands fans, mais étrangement, la nouvelle calandre n’est pas aussi étrange en personne qu’en photo.

L’i4 eDrive40 avec lequel nous avons passé du temps comportait également plusieurs accents bleus de type i3 – nouveau en 2013, mais peut-être une touche déplacée en 2021. Alors que l’i4 conserve les proportions classiques de BMW, l’extérieur est mieux décrit comme pointilleux et exagéré.

Quoi qu’il en soit, le design intérieur est charmant. L’habitacle est bien aménagé, moderne et conforme aux normes élevées habituelles de BMW.

Image 1 sur 10

Outre le double écran futuriste en verre incurvé, l’i4 a une apparence et une sensation assez familière à l’intérieur. La construction et la qualité des matériaux ont des kilomètres d’avance sur le Tesla Model 3 que nous avons récemment examiné.

Là encore, la berline de Tesla offre 0-60 mph en 4,2 s (AWD), une autonomie de 353 milles et des options de charge bien supérieures pour seulement 49 990 $.

De toute évidence, l’i4 n’est qu’une proposition de valeur différente, mais nous pensons que BMW peut faire mieux. Et avons-nous mentionné que l’i4 manque de frunk? Désolé, mais dans notre livre, tous les véhicules électriques à batterie doivent avoir un frunk. Ceci est le chemin.

BMW iX

Spécifications et caractéristiques de la BMW iX

Image 1 sur 12

Le BMW iX est un multisegment entièrement électrique qui est à peu près aussi gros que le SUV intermédiaire X5. Il a été conçu dès le départ comme un BEV et est le véhicule le plus aérodynamique de BMW à ce jour, avec un Cd de seulement 0,25.

Comme d’autres CUV entièrement électriques (VUS multisegments) spécialement conçus, l’iX est très spacieux à l’intérieur. Bien qu’il comporte des sièges de troisième rangée en option, il n’y a pas de frunk, ce qui est inhabituel pour un véhicule électrique sur mesure. En fait, le capot ne s’ouvre qu’avec des outils.

Aux États-Unis, il n’y a qu’une seule version – la BMW iX xDrive50 – qui contient une transmission à double moteur (AWD) de 516 ch et une batterie de 105 kW, coûte 83 200 $ / 91 905 £ / 182 049 AU $ avant les incitations, fait 0-60 mph en 4,6 s (0- 100 km/h en 4,7 s), et a une autonomie de 300 miles EPA (365mi / 587 km WLTP).

L’iX xDrive50 prend en charge jusqu’à 200 kW de charge rapide CC (10 à 80 % en 35 minutes) et jusqu’à 11 kW de charge CA.

Au Royaume-Uni et en Australie, il existe une deuxième version plus abordable – la BMW iX xDrive40 – dotée d’une transmission à double moteur (AWD) de 326 ch et d’une batterie de 71 kW, au prix de 69 905 £ / 146 621 AU $ avant incitations, accélère de 0 à 62 mph (100 km/h) en 6,1 secondes et offre une autonomie de 246 miles WLTP (395 km).

Ce modèle gère également une charge rapide jusqu’à 200 kW DC et une charge AC jusqu’à 11 kW.

Structurellement, l’iX associe une cage en fibre de carbone exposée (autour des portes) à un cadre spatial en aluminium.

Les options comprennent une suspension pneumatique réglable et un toit en verre électrochrome qui devient opaque sur simple pression d’un bouton. Malheureusement, cette fonctionnalité ne fonctionnait pas sur l’iX xDrive50 avec lequel nous avons passé du temps.

BMW iX premières impressions

Image 1 sur 8

Nous espérons que vous apprécierez le nouveau langage de conception de BMW, car la calandre surdimensionnée est pleinement exposée avec l’iX.

C’est définitivement polarisant. La finition brillante de la calandre est faite d’un plastique auto-cicatrisant qui « guérit » les petites rayures lorsqu’il est exposé à la chaleur – pratique pour le jour inévitable où l’avant se couvre d’insectes collants.

Outre le nez, le design extérieur de l’iX est propre et attrayant, du moins pour un crossover.

L’intérieur emboîte le pas. Tout a l’air et se sent de haute qualité – même si un peu occupé. Les matériaux comprennent du cuir matelassé et du bois à pores ouverts (avec des boutons capacitifs rétroéclairés intégrés).

Certains articles, comme la rondelle iDrive, le pommeau de levier de vitesses et les commandes des sièges électriques, sont faits d’un matériau orné de cristal à facettes qui semble presque baroque. Idem pour le volant hexagonal à deux branches. Au moins, c’est toujours mieux que le terrible joug de Tesla.

En fin de compte, bien que son design unique et haut de gamme justifie quelque peu son prix plus élevé, l’iX n’apporte pas vraiment plus en termes de performances, d’autonomie et de technologie que les CUV électriques moins chers comme le Mustang Mach-E Premium de Ford ou le modèle Y Long de Tesla Varier.

Différent est amusant, mais nous craignons que BMW oublie ses valeurs fondamentales.

Technologie i4 et iX

Technologie BMW i4 et iX

(Crédit image : TechRadar)

Le tableau de bord comprend un écran d’instruments de 12,3 pouces et un écran tactile de 14,9 pouces monté derrière une seule feuille de verre incurvé dans un boîtier sans cadre légèrement incliné vers le conducteur.

Il est alimenté par la dernière version du logiciel BMW (iDrive 8) qui, combiné à un matériel informatique nettement plus rapide, permet un infodivertissement plus réactif et une meilleure fusion des capteurs pour l’assistance au conducteur de niveau 2.

BMW n’est pas très précis sur le type d’ADAS de niveau 2 que les i4 et iX offriront, mais nous nous attendons à ce qu’il corresponde au BlueCruise de Ford et au Super Cruise de GM.

Cela inclut également la technologie existante de BMW, comme la suite de sécurité Active Driving Assistant, une vue à 360 degrés, l’assistant personnel intelligent, l’application My BMW, la prise en charge Apple CarPlay / Android Auto, le chargement de téléphone sans fil Qi et plusieurs ports USB de type A et C ports.

Dans l’ensemble, nous sommes prudemment optimistes quant aux prochains i4 et iX. Comme d’autres marques allemandes, BMW prend lentement (mais sûrement) l’électrification au sérieux.

Bien que ces nouveaux véhicules électriques à batterie ne battent pas Tesla en termes de valeur, d’autonomie, d’infrastructure de charge ou de performances – même d’ici l’été prochain – les i4 et iX apportent des conceptions uniques, un savoir-faire exceptionnel et une familiarité à la clientèle fidèle de BMW. Et c’est une grosse affaire.