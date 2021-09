Les bobines Instagram sont maintenant sur Facebook, doublent le défi de TikTok

Un peu plus d’un an après qu’Instagram a lancé Reels pour concurrencer TikTok, la fonctionnalité arrive maintenant sur l’application Facebook.

Les créateurs de bobines auront désormais un public encore plus large à attirer et pourront désormais créer des bobines directement depuis l’application Facebook. Ceux-ci apparaîtront dans le fil d’actualité dans une section dédiée qui abritera également les histoires et les salles. Les bobines seront également disponibles dans les groupes et fonctionneront plus ou moins comme sur Instagram.

Facebook teste même la possibilité de proposer des bobines Instagram aux utilisateurs de Facebook. Ceci est disponible pour un petit groupe de créateurs et pourrait potentiellement les aider à étendre leur portée pour des opportunités de monétisation supplémentaires. Facebook prévoit également d’apporter des publicités à l’expérience comme il l’a fait avec Instagram Reels.

En plus de son investissement d’un milliard de dollars envers les créateurs, Facebook lance un nouveau programme de bonus Reels Play qui récompensera les créateurs en fonction des performances de leurs rouleaux. Le programme n’est pas sans rappeler le YouTube Shorts Fund de 100 millions de dollars de Google, qui offre également aux créateurs des bonus basés sur les vues et l’engagement.

Facebook Reels se déploie sur iOS et les meilleurs téléphones Android aux États-Unis, bien qu’il soit susceptible de s’étendre à d’autres pays au fil du temps. Le programme de bonus Reels Play est également limité aux États-Unis, bien que pour l’instant, il soit uniquement sur invitation.

Le responsable d’Instagram a précédemment parlé du désir de la plate-forme d’adopter davantage la vidéo, et apporter Reels à Facebook semble être une façon de le faire. C’est également la dernière façon dont Facebook s’est fusionné avec Instagram alors que la société cherche à fusionner davantage ses plates-formes disparates dans un contexte de surveillance accrue de la part des régulateurs.

Cela dit, cela montre également que l’entreprise double la fonctionnalité en tant que véritable concurrent d’applications comme TikTok et Snapchat, qui ont popularisé les vidéos courtes.

