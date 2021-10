Les bois, la terreur mythologique avec l’empreinte de Guillermo del Toro – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Guillermo del Toro a fait de la mythologie et de sa vision de la violence humaine et de la vertu une marque de fabrique qu’il imprime sur tous ses films, dont The Antlers, l’un des films d’horreur les plus attendus de l’année.

Le Mexicain, qui prévoit de créer Nightmare Alley à la fin de l’année, participe en tant que producteur à ce long métrage réalisé par Scott Cooper (Black Mass, 2015) et se déroulant dans une zone rurale des États-Unis menacée par une créature du folklore indigène.

The Antlers est le premier film issu de l’accord de production signé par Del Toro avec Fox Searchlight Pictures après avoir remporté l’Oscar pour La Forme de l’eau (2017).

Son intrigue est basée sur la nouvelle The Quiet Boy, de Nick Antosca, à propos d’un enseignant – joué par Kerri Russell – dans une école primaire de l’Oregon obsédée par un garçon apparemment sans défense. Un enfant qui cache en fait un lien effrayant avec un monstre mythologique.

Bien que Cooper ait réalisé cette œuvre, le cinéaste mexicain a contribué à développer le concept central de l’intrigue : le « wendigo », une créature en forme de cerf qui fait partie de la mythologie des peuples autochtones d’Amérique du Nord.

Le surnaturel et l’humain se croisent dans ce long métrage d’horreur qui utilise comme toile de fond l’impact de la crise de la dépendance aux opioïdes dans les banlieues américaines.

« La crise climatique, la population toxicomane, la pauvreté et le traitement des peuples autochtones. Nous avons réuni tous ces problèmes dans un film d’horreur », a déclaré Cooper lorsqu’il a présenté le projet au dernier Comic-Con.

Lors d’un entretien avec ., le réalisateur a fait ce choix.

«Je viens d’une très petite ville de Virginie et j’essaie de ne pas oublier ces racines ou les gens là-bas. Ils ont une vie très différente de la mienne à Los Angeles et, parfois, ce sont des gens qui peuvent être marginalisés dans la société et qui n’ont pas eu la chance que j’ai eue. C’est pourquoi j’essaie de mettre ces personnes au centre de mes histoires en général », a-t-il soutenu.

Les protagonistes de The Antlers sont, outre le professeur interprété par Russell et le jeune Jeremy T. Thomas, l’acteur Jesse Plemons (I’m Thinking of Ending Things), en shérif extrêmement insouciant, et Scott Haze, méconnaissable tout au long de long métrage.

Les relations établies par les protagonistes reflètent le traumatisme, les abus, la dépendance et même l’apathie d’une société qui laisse un jeune homme dans une situation d’abandon et de négligence et que son professeur veut aider sans connaître le chemin dangereux qu’il emprunte.

