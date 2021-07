Les boissons Mercadona qui déferlent en été : plus de 140 000 litres sont vendus par jour | Vie

Lorsque la chaleur frappe en été, il est très important de rester bien hydraté. Outre l’eau, d’autres liquides peuvent également être bu, et de nombreuses personnes choisissent ces boissons de Mercadona : la chaîne assure que plus de 140 000 litres sont vendus par jour.

L’eau est l’élément le plus abondant dans notre corps. Dans le cas des adultes, l’eau représente en moyenne 60% de notre poids corporel, tandis que dans le cas des enfants, ce chiffre s’élève à 75 %.

Pour cette raison, il est très important de rester bien hydraté, surtout en été, lorsque les températures élevées nous font transpirer davantage et nous perdons plus de liquides que pendant les mois froids.

Bien que l’eau soit la meilleure que nous puissions boire pour nous hydrater, nous avons également à notre disposition d’autres types de boissons qui, en plus de nous rafraîchir, nous fournissent des nutriments et ont une saveur riche.

C’est le cas des boissons Mercadona qui déferlent ces dernières semaines. On parle de l’horchata, de la boisson au tigernut et de la boisson Hacendado cannelle et citron, qui font sensation auprès des consommateurs. Selon la chaîne valencienne, plus de 140 000 litres de ces produits sont vendus par jour, il est donc clair que ce sont les boissons de l’été.

L’horchata est un emblème de la gastronomie valencienne et c’est la façon la plus populaire de consommer les noix tigrées. Mercadona vend deux types : horchata fraîche, le plus naturel, qui est présenté dans un flacon de 750 ml au prix de 1,90 euros ; et la brique horchata, qui coûte 1 euro le litre.

La boisson aux souchets est la version sans sucre de la horchata traditionnelle et est édulcorée avec un édulcorant. La chaîne valencienne a réduit la quantité d’édulcorant cette année de 30%, ce qui le rend plus sain. Il se présente sous la forme d’une brique d’un litre et coûte 1,30 euros.

Le troisième est la boisson cannelle et citron, qui est fait avec une base de lait parfumée à la vanille et à la cannelle. Il est vendu en bouteille plastique d’un litre au prix de 1 euro.

A ces boissons Mercadona qui font sensation ces temps-ci, il faut également ajouter les cafés froids de Hacendado, qui connaissent également un succès commercial.