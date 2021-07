Les boîtes de nuit reviennent: les fêtards applaudissent à l’arrivée du Jour de la liberté – mais les scientifiques appellent à la prudence | Royaume-Uni | Nouvelles

Les fêtards ont décrit la réouverture comme “comme le Nouvel An” et ont déclaré qu’ils “avaient raté le buzz” d’être absent. Des images sur les réseaux sociaux ont montré que les files d’attente des discothèques éclataient d’excitation alors que l’horloge sonnait 12 heures.

À partir d’aujourd’hui, il n’y a plus de limites quant au nombre de personnes pouvant se rencontrer ou assister à des événements – et le service à table ne sera plus requis dans les pubs et les restaurants.

Vous n’êtes plus obligé de porter un masque facial par la loi, bien que le gouvernement « s’attend et recommande » d’utiliser un revêtement dans les espaces clos.

À l’extérieur de la discothèque Egg dans le nord de Londres, les clubbers ont fait la queue pendant plus d’une heure et ont compté à rebours à partir de 10 heures à l’approche de minuit.

La collectrice de fonds Chloe Waite, 37 ans, qui était la première dans la file d’attente, a déclaré que l’occasion était “quelque chose dont nous nous souviendrons longtemps”.

“Ce sera une soirée spéciale”, a-t-elle déclaré à l’agence de presse PA.

“Pour moi, c’est un événement de type Nouvel An et quelque chose dont nous nous souviendrons pendant très, très longtemps et nous n’en aurons peut-être pas l’occasion pendant un certain temps.”

Gabriel Wildsmith, 26 ans, producteur vidéo de Londres, qui a rejoint Mme Waite a ajouté : “Je suis ici depuis une heure, je suis vraiment impatient.”

L’acteur Alex Clarke, 40 ans, a déclaré à PA: “Il y a un peu d’appréhension et d’incertitude concernant les protocoles.

“C’est tout à fait dangereux et je pense que personne, du moins un spécialiste de la santé publique, ne voudrait encourager une attitude de la part des autorités qui suggère d’une manière ou d’une autre que le problème est résolu.”

Le Royaume-Uni connaît actuellement environ 50 000 infections à Covid par jour, mais les scientifiques prévoient que ce nombre atteindra 200 000 au cours des deux prochains mois.

Les maladies graves et les décès sont susceptibles d’être beaucoup plus faibles qu’aux autres pics de la pandémie en raison de la campagne de vaccination réussie, car 68 pour cent de la population a été vaccinée.

« Si nous ne le faisons pas maintenant, nous devons nous demander, quand le ferons-nous un jour ? Boris Johnson a déclaré dans un message vidéo filmé dimanche.

“C’est le bon moment, mais nous devons le faire avec prudence. Nous devons nous rappeler que ce virus est malheureusement toujours là.”