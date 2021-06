Les bombardiers nucléaires américains et les avions de l’OTAN envoient un avertissement sévère à la Russie – « Supériorité aérienne » | Monde | Nouvelles

Selon le rédacteur diplomatique international de CNN, Nic Robertson, l’opération Allied Sky visait à montrer la « crédibilité de la défense commune » de l’OTAN et son « état de préparation renforcée ». Il survient deux semaines avant le sommet prévu par le président américain Joe Biden avec le dirigeant russe Vladimir Poutine.

Les jets de l’OTAN et les bombardiers nucléaires américains ont survolé les 30 États membres de l’OTAN pour montrer leur « supériorité aérienne », selon The Sun.

Des séquences vidéo montrent un B-52 Stratofortress de l’US Air Force faisant le plein près de l’Écosse sur un vol en provenance d’Espagne avant de retourner à l’opération.

Les images montrent un Typhoon de la RAF s’envolant dans le ciel au-dessus du Royaume-Uni pour escorter l’avion américain.

Selon Airforce Technology, Jeff Harrigian, du commandement aérien allié de l’OTAN et commandant général de l’USAFE-AFAFRICA, a déclaré : « Les missions de bombardement démontrent la crédibilité de nos forces pour faire face à un environnement de sécurité mondial plus diversifié et incertain qu’à aucun autre moment de notre histoire. .

“La mission d’aujourd’hui est une démonstration impressionnante de la supériorité aérienne de l’OTAN et ensemble, il n’y a aucun défi que nous ne puissions relever.”

Les pays qui ont participé à l’opération étaient la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Croatie, la République tchèque, le Danemark, l’Espagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la Turquie, la Roumanie et le ROYAUME-UNI.

Dans une autre démonstration de force à la Russie, vendredi dernier, les forces britanniques ont mené une série de missions avec le HMS Queen Elizabeth avant son voyage vers la mer Noire.

L’énorme porte-avions était accompagné au Portugal de 19 navires de guerre de l’OTAN en provenance des États-Unis et de huit autres pays alliés dans le cadre de l’opération Steadfast Defender.

La mission comprenait des sous-marins, des destroyers et des frégates – et a été rejointe avec le soutien des nouveaux chasseurs furtifs F-35B Lightning de la RAF.

L’exercice devrait durer jusqu’au 22 juin.

Le commandant du groupe aéronaval britannique, le commodore Steve Moorhouse, a qualifié la mission de « déclaration extrêmement puissante ».

Plus tôt cette semaine, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a appelé l’OTAN à travailler ensemble pour lutter contre la menace « d’États hostiles comme la Russie ».

La première réunion des dirigeants de l’OTAN depuis 2019 aura lieu plus tard ce mois-ci.