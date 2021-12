Les bonnes affaires DFS, les paris sur les accessoires et la décoloration de l’offensive Steeler

La semaine 13 s’est ouverte non pas en fanfare, mais avec un départ de Taysom Hill au poste de quart-arrière.

L’ailier rapproché / l’arrière / l’arrière / le quart-arrière préféré de la Nouvelle-Orléans est entré dans la formation de départ pour Thursday Night Football, a frappé sa main de lancer au premier quart, puis a lancé des passes vers le bas avec la précision de quelqu’un essayant désespérément de couler le cuirassé de leur ami . Le résultat a été une journée de trois interceptions qui s’est quand même terminée en quelque 20 points fantastiques grâce à la capacité de Hill à courir et à un temps d’arrêt astucieux après la capture de Deonte Harris.

Cela a aidé à remettre les Cowboys de Dallas sur la bonne voie après un 1-3 novembre. Les Steelers de Pittsburgh (0-2-1 lors de leurs trois derniers matchs), les Chargers de Los Angeles (2-4 depuis un début de 4-1) et les Rams de Los Angeles (0-3 depuis octobre) espèrent tous suivre leur exemple. Ils seront chacun confrontés à divers degrés de difficulté alors qu’ils entrent dans le dernier tiers de la saison régulière 2021.

La semaine 13 propose des affrontements de renom – Patriots-Bills lundi soir! – quelques matchs qui décideront finalement de l’ordre des séries éliminatoires et un match qui évoquera de bons souvenirs de Denny Green. Voyons si nous pouvons y trouver une valeur.

L’équipe DFS à tout prix pour la semaine 13



Joueurs disponibles à bas prix dans les alignements de DraftKings Sunday Classic : moins de 6 000 $ au quart, 5 000 $ au porteur de ballon, moins de 4 000 $ au receveur large et moins de 3 500 $ à l’extrémité rapprochée. Ce sont les gars qui vous permettront de faire des folies sur des stars comme Patrick Mahomes et Alexander Mattison.

QB : Derek Carr (6 000 $)

Carr ne verra peut-être pas beaucoup le ballon grâce au nouveau penchant de Washington pour étouffer le temps de jeu avec une approche lourde, mais il aura toujours des opportunités de construire à partir de la performance de 24 points de la semaine dernière. La défense contre les passes de l’équipe de football se classe au 30e rang de la NFL cette saison et n’a enregistré qu’un taux de sacs de 3,2% au cours des trois dernières semaines. Le vétéran est capable de faire des clunkers mais a accumulé plus de 23 points dans plus de la moitié de ses matchs cette saison.

Jimmy Garoppolo (5 700 $) est une option légèrement moins chère avec un affrontement tout aussi favorable contre les Seahawks et leur défense contre les passes classée 27e.

RB : Miles Sanders (5 200 $)

D’accord, je contourne les règles sur celui-ci. Le prix de Sanders a chuté en raison de problèmes de blessures récents, mais il était un participant à part entière à l’entraînement jeudi et semble prêt pour le match de dimanche contre les Jets de New York. Les Jets alignent la défensive au 30e rang de la ligue et l’entraîneur-chef de Philadelphie Nick Sirianni a fait tapis sur une première attaque. Les Eagles n’ont pas lancé plus de 24 passes dans aucune de leurs trois dernières victoires, alors attendez-vous à ce que le champ arrière de Philly s’entraîne et trouve beaucoup de place pour courir dans le processus.

WR : Josh Reynolds (3 400 $)

La profondeur moyenne de la cible de Reynolds sur deux matchs en tant que Lion est un énorme 22,5 mètres vers le bas. Ce serait génial si son quart-arrière n’était pas Jared Goff, un averse de balle profonde, mais il est toujours capable de transformer le premier et le 10 au Detroit 30 en une opportunité de zone rouge à tout moment. Il a connu un certain succès la semaine dernière, captant trois passes pour 70 verges et un touché contre les Bears et leur 17e défensive contre la passe. Le Minnesota lui donnera plus de défi, mais dimanche ressemble à une journée décisive pour une équipe des Lions qui continue de franchir le périmètre de la respectabilité avant d’être renvoyé au bord du trottoir comme Jazz visitant la maison chic des Banks à Bel-Air.

TE : Evan Engram (3 500 $)

Engram est souvent un cauchemar, mais il a un CV solide mais limité avec Mike Glennon au poste de quart-arrière. Le seul match auquel Glennon est apparu cette saison s’est également avéré être un match où Engram a attrapé ses quatre cibles pour 55 verges. Trois d’entre eux sont venus de Glennon au cours des deux derniers quarts, et tous les trois ont franchi plus de 11 verges.

Cameron Brate contre les Falcons serait tentant, mais Atlanta a fait un travail étonnamment bon en limitant les dommages aux extrémités serrées ces derniers temps. Gardez cela à l’esprit si vous envisagez de dépenser pour Rob Gronkowski cette semaine.

Les paris prop que j’aime



Résultats jeudi : 3-1 (0,750). Saison à ce jour : 64-47 (.577)

Qu’avons-nous appris des Cowboys-Saints ? Taysom Hill peut toujours accumuler des verges par la passe, tant que son temps est perdu et il a quelqu’un capable de prendre une croix de quatre verges à 70 verges jusqu’à la zone des buts. Ezekiel Elliott, cependant, commence à avoir l’air assez battu dans le champ arrière de Dallas.

Jalen fait mal aux moins de 191,5 verges par la passe

Taylor Heinicke MOINS de 250,5 verges par la passe

Ces deux paris sont taillés dans le même tissu. Voici deux équipes de la NFC East qui ont été laissées pour mortes et qui se sont depuis ralliées à la discussion sur les Wild Cards derrière une lourde attaque en premier. Washington peut exécuter le ballon un peu moins avec Jaret Patterson au poste de RB2 derrière Antonio Gibson, mais le jeu de passes de l’équipe de football est beaucoup plus efficace lorsqu’il demande à Heinicke d’en faire moins.

Jetez dans Hurts PLUS de 44,5 verges au sol si vous le ressentez, puisqu’il a touché 55+ dans chacun de ses six derniers matchs et affrontera la 30e défense au sol de la ligue (voir la section Miles Sanders ci-dessus).

Devonta Freeman PLUS DE 48,5 verges au sol. Pittsburgh a accordé plus de 180 verges au sol par match au cours de ses quatre derniers matchs, ramenant sa défense anti-rush DVOA au 24e rang de la ligue. Freeman n’est pas très bon, mais s’il obtient les 16 courses par match, il a obtenu chacune des deux dernières semaines, il peut être tout à fait médiocre et toujours atteindre ce total à Pittsburgh.

Mike Evans PLUS DE 59,5 verges sur réception. Evans adore jouer aux Falcons. En 14 matchs en carrière, il a réussi 74 attrapés pour 1 137 verges et 10 touchés. Lui et Chris Godwin continueront de partager les cibles supplémentaires laissées vacantes par Antonio Brown, qui a récemment été suspendu pour être un doofus. Il a réussi cinq attrapés pour 75 verges et deux touchés la dernière fois que ces équipes se sont vues en septembre.

Najee Harris MOINS de 89,5 verges au total. Harris a en moyenne 3,4 verges par course au cours des six dernières semaines et -0,4 verges au sol de plus que prévu pour chaque transfert cette saison. Baltimore a une défensive parmi les cinq premières au cours de ses cinq derniers matchs :

Joe Mixon à 59 verges au total David Montgomery à 67 verges au total Kareem Hunt et Nick Chubb à 59 verges au total ENTRE EUX

N’hésitez pas à réduire cela à Najee Harris SOUS 59,5 verges au sol ou à les empiler si vous vous sentez audacieux.

Voici mes recommandations pas si confiantes, une section qui est passée de 12-4 à 13-13 au cours des deux dernières semaines. Mon Dieu. Estompez ces choix.

Pat Freiermuth PLUS DE 3,5 réceptions.

Diontae Johnson PLUS DE 6,5 réceptions. Johnson a 40 cibles au cours de ses trois derniers matchs et affrontera la défense contre la passe des Ravens, classée 24e. Il n’a également capté que 58% de ses passes contre Baltimore et attirera probablement de nombreuses affectations de Marlon Humphrey / Anthony Averett – deux demi de coin permettant un taux d’achèvement de seulement 52% dans la couverture.

Austin Ekeler PLUS DE 42,5 verges sur réception.

Mes choix directs



Voici mes sélections en vedette pour la semaine 13, ainsi que le cadenas de la semaine Rhode Island Scumbag (pour lequel je n’assume aucune responsabilité. Vous vivez selon le code scumbag, vous mourez selon le code scumbag). Vous pouvez trouver tout cela ici, mais si vous cherchez les Cliffs Notes…

Gagnants en gras, toutes cotes via Tipico :

Corbeaux de Baltimore (-210) sur les Steelers de Pittsburgh

Équipe de football de Washington (+115) sur les Raiders de Las Vegas

Choix contrarié :

Lions de Détroit (+260) sur les Vikings du Minnesota

Rhode Island Scumbag Lock de la semaine :

Chiefs de Kansas City (-9,5), Texans de Houston (+9,5), Lions de Détroit (+6,5)

Et si vous êtes intéressé par ma gamme complète de choix, vous pouvez les trouver ici.

La semaine dernière : 10-5 (.667)

Jeudi : 1-0 (1000)

Saison à ce jour : 114-66-1 (.633)

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).