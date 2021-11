Les bonnes inerties sont mesurées dans le Sánchez-Pizjuán

19/11/2021 à 18:36 CET

.

Séville et Alavés reprennent la compétition après la pause pour les matchs de l’équipe nationale et se retrouveront samedi au stade Ramón Sánchez-Pizjuán dans une bonne inertie de jeu et des résultats qu’ils ont laissés en Liga avant l’interruption du tournoi, avec l’équipe andalouse installé dans la lutte pour les premières places et le Basque séparé des places de relégation.

La formation que Julen Lopetegui entraîne a gagné lors de sa précédente apparition en championnat local contre Osasuna (2-0) et plus tard, il s’est reposé avec une autre victoire convaincante dans le derby qu’il a joué contre le Betis (0-2) au Benito Villamarín.

Ce sont de bons sentiments qui ont soustrait une partie de l’amertume laissée en Ligue des champions, au cours de laquelle ils ont perdu 1-2 contre les Français de Lille lors de la dernière journée, ce qui complique la présence de l’équipe en huitième du tournoi.

L’entraîneur basque a donc un rendez-vous important mardi prochain également à Séville contre l’Allemand Wolfsburg, dans lequel il est obligé de gagner, mais maintenant tout son intérêt est dans la recherche de la victoire contre Alavés et continuer dans cette lutte pour le leadership dans la compétition nationale.

Lopetegui récupéré jeudi, dans l’avant-dernière session préparatoire de la semaine, à l’extrême Suso Fernández, a rejoint le groupe après une blessure, et comptait déjà dans la capitale andalouse avec les dix internationaux qui étaient avec leurs équipes, bien que l’Argentin Alejandro ‘Papu’ Gómez soit revenu avec un problème au genou.

Outre l’évolution que Papu et d’autres connaissent, l’équipe a les pertes de l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri et celle de l’arrière droit et capitaine Jesús Navas, tous deux en raison de blessures plus importantes, avec lesquelles l’entraîneur de Séville doivent évaluer la condition physique et la fatigue avec laquelle les internationaux sont arrivés à mettre le meilleur onze ce samedi, sans perdre de vue le rendez-vous européen de mardi également.

Les Vitorianais visitent le Colisée de Séville au meilleur moment depuis le début de la saison en obtenant dix des douze derniers points en jeu. La solidité défensive des Albiazules et l’état de grâce de joueurs comme Joselu Mato ou Luis Rioja ont fait de l’équipe de Javi Calleja un groupe dangereux à prendre en compte.

Ils ont déjà pu vaincre l’Atlético de Madrid et prendre un point précieux au Camp Nou contre Barcelone, qui, avec d’autres bonnes victoires contre des rivaux directs, a placé les babazorros à la quatorzième place.

Ximo Navarro sera la seule victime de l’équipe basque à voyager avec l’intention de remporter sa première victoire depuis que Pizjuán s’est levé. Ainsi, le coach du « Glorieux » pourra compter sur la quasi-totalité de son arsenal pour affronter l’une des équipes les plus en forme de la catégorie.

Fernando Pacheco défendra le but d’Albiazul et sera soutenu en défense par Martín Aguirregabiria, Florian Lejeune, Víctor Laguardia et Rubén Duarte. Le Sénégalais Mamadou Loum retrouvera son poste au centre du terrain après son retour de jouer avec son équipe nationale et pourrait être accompagné de Toni Moya et Pere Pons, bien que Tomás Pina émerge également pour pouvoir sauter dans le « onze & rdquor ; albiazul.

Dans la zone la plus offensive, Édgar Méndez, Joselu Mato et Luis Rioja tenteront de mettre les arrières andalous en difficulté.

Les files d’attente probables

Séville: Prime; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Augustinsson ; Fernando, Joan Jordan; Lamela, Rakitic, Ocampos ; et Rafa Mir.

Alaves: Pacheco; Martín, Laguardia, Lejeune, Duarte; Loum, Moya ou Pina, Pons ; Édgar, Rioja et Joselu.

Arbitre: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité galicien).

Stade: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Heure: 16.15