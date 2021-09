MSNBC a lancé dès le discours du président Biden aux Nations Unies avec les éloges de journalistes de journaux “objectifs” à ce sujet a frappé “toutes les bonnes notes”, que “vous ne pouviez pas obtenir les mots, la partition beaucoup mieux que cela”.

Le correspondant diplomatique du New York Times, Michael Crowley, a expliqué comment Biden pouvait dire que l’Amérique n’est plus en guerre, ce qui contraste avec 20 ans de guerre américaine après le 11 septembre… dont (hum) huit ans d’Obama-Biden.

MICHAEL CROWLEY : Il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que cela ce discours a touché toutes les bonnes notes pour ce public. Il était frappant de constater à quel point le thème de ce discours était la coopération mondiale. Nous sommes plus forts si nous travaillons ensemble. Il se définissait contre une Amérique des 20 dernières années souvent considérée comme militariste. Il n’arrêtait pas d’invoquer cette idée que deux décennies de guerre sont terminées. Et bien que huit années de cette période se soient déroulées sous le président Obama, qui était assez internationaliste dans le travail avec ses alliés, c’était toujours le genre d’ère post-11 septembre, où l’Amérique était considérée comme, vous savez, ayant une armée très forte et agressive. présence à travers le monde.

Biden essayait de dire, nous tournons la page là-dessus. Cette ère de guerre est révolue et dévoile vraiment cette vision ambitieuse d’un monde coopératif, où par la diplomatie et des moyens pacifiques, vous pouvez réduire la pauvreté et augmenter la dignité humaine. Maintenant, c’est terriblement ambitieux, probablement une grande partie, malheureusement, ne se réalisera pas. Mais je pense que ce sont les bonnes – ce sont les bonnes notes qu’il doit jouer.