Les bonnes nouvelles ne l’emportent pas sur les mauvaises nouvelles pour SNDL Stock

Les traders d’actions meme jettent leur dévolu sur une société canadienne de cannabis Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) plus tôt cette année, poussant le stock SNDL à des hauteurs vertigineuses. Cette vague d’enthousiasme, cependant, est venue et est partie.

Source : Jetacom Autofocus / Shutterstock.com

Bien sûr, il est possible que la foule de Reddit cible à nouveau Sundial. Pourtant, je ne conseillerais pas aux investisseurs d’envisager d’acheter une action dans l’espoir qu’elle subisse un rallye alimenté par les médias sociaux.

Au lieu de cela, il est préférable d’examiner de près les finances de l’entreprise. Dans le cas de Sundial Growers, ils représentent une situation de bonne et de mauvaise nouvelle.

Certes, Sundial a récemment marqué une étape budgétaire importante. Que cela soit suffisant pour justifier une position longue sur le titre est une tout autre affaire.

Zoom sur le stock de SNDL

Il semble qu’il y a longtemps, mais début février, les actions SNDL se négociaient à environ 1,20 $.

La prochaine chose que vous savez, Reddit et Robin des Bois les commerçants ont tourné leur attention vers les producteurs de cadrans solaires. Et avec peu d’avertissement préalable, le cours de l’action de Sundial a grimpé à un sommet de 52 semaines à 3,96 $ le 10 février.

Le problème avec les stocks de mèmes est qu’ils sont sujets à des chutes rapides. Ce fut le cas pour l’action SNDL en avril, alors qu’elle est passée en dessous de 1 $.

À ce jour, les actions se négocient à environ 97 cents pièce.

Bien sûr, c’est un prix bon marché, mais rappelez-vous le dicton de Warren Buffett (je paraphrase ici) : le prix est ce que vous payez, mais la valeur est ce que vous obtenez.

Alors, l’action SNDL est-elle un jeu de bonne valeur maintenant ? La réponse dépend de votre point de vue – et des points de données que vous choisissez de sélectionner.

Tout d’abord, la bonne nouvelle

À la défense des taureaux, je reconnais que Sundial Growers a franchi une étape importante au cours du premier trimestre.

Comme indiqué dans ses résultats financiers et opérationnels du premier trimestre, Sundial a enregistré un EBITDA trimestriel positif, hors certains éléments, pour la première fois dans l’histoire de la société.

Pour rappel, l’EBITDA désigne le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. De manière informelle, on peut dire qu’il s’agit d’une mesure de la rentabilité d’une entreprise après déduction de diverses dépenses.

Dans la présentation d’entreprise de Sundial, la société a comparé son EBIDTA ajusté du premier trimestre de 3,3 millions CAD à la perte de 5,6 millions CAD enregistrée au trimestre précédent.

Le bénéfice d’exploitation de Sundial au premier trimestre est également encourageant, soit 1,7 million de dollars canadiens. C’est une nette amélioration par rapport à la perte d’exploitation de 32,7 millions CAD enregistrée au cours du trimestre précédent.

En plus de tout cela, les haussiers peuvent pointer du doigt les 1,08 milliard de dollars canadiens de liquidités non affectées, de titres négociables et d’investissements à long terme en stock – et aucune dette en cours – au 7 mai 2021.

Voici où cela devient problématique pour le cadran solaire

Avant de sauvegarder le camion et de commencer à acheter des actions SNDL, sachez que le contributeur d’InvestorPlace, Dana Blankenhorn, a quelques mises en garde à partager.

Tout d’abord, il y a ceci : « Au cours des quatre derniers trimestres, Sundial a réussi à perdre plus de 230 millions de dollars tout en générant des ventes de seulement 42,7 millions de dollars » (en dollars canadiens).

À cela, j’ajouterai que Sundial Growers a déclaré une perte nette de 134,4 millions de dollars canadiens au dernier trimestre.

De plus, Blankenhorn cite deux problèmes qui pourraient causer des problèmes aux cultivateurs de cannabis en général et à Sundial en particulier.

Premièrement, la marijuana reste une drogue de l’annexe 1 aux États-Unis -. Les actionnaires des cadrans solaires peuvent espérer que les lois changent, mais il est difficile de prédire si et quand cela pourrait arriver.

L’autre point de Blankenhorn est que “les acheteurs préfèrent souvent le Dealer McDope au Corporate Pot”.

Ce qu’il dit, c’est qu’il existe toujours un marché florissant de la marijuana illégale, même dans les États américains où le cannabis est décriminalisé localement.

La ligne de fond

Les points de Blankenhorn sont dûment notés. Sundial Growers pourrait faire face à une bataille difficile pour vendre ses produits, du moins aux États-Unis

Sur le plan fiscal, il y a de bonnes nouvelles à trier sur le volet, mais les pertes financières de Sundial au cours des quatre derniers trimestres n’inspirent pas confiance.

Ne vous méprenez pas ; Je ne vois pas de catastrophe ici. Néanmoins, n’hésitez pas à rester sur la touche et à adopter une stratégie d’attentisme avec le stock SNDL.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.