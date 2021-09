les bons auront ce label

Nouvelles connexes

Outre les utilisateurs réels, sur Twitter, il existe également des robots utilisant l’application pour partager des informations. Certains sont faciles à reconnaître, mais d’autres prétendent être des personnes et diffusent de fausses informations. Avec ce nouveau label pour les “bons bots”, qui arriveront petit à petit en Espagne, Twitter commence son plan pour différencier les gens des machines.

En regardant rapidement le mur Twitter, il est facile de reconnaître les comptes gérés par de bons bots, ce sont ceux qui publier automatiquement les nouvelles publiées par les médias ou ceux qui tweetent des informations constantes sur un certain sujet. Ces comptes auront une nouvelle étiquette sous leur nom.

Le réseau social vient d’annoncer cette nouvelle fonction destinée à renforcer la sécurité du réseau social devant « pour vous donner plus de contexte sur les personnes avec qui vous interagissez sur Twitter, expliquent-ils dans l’annonce. Pour l’instant, ce sera en tests pour quelques utilisateurs de robots.

L’entreprise a passé des années à envisager la possibilité de différencier ces types d’utilisateurs. En 2018, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a confirmé que les gens ils avaient le “droit de savoir” s’ils parlaient à un bot ou un humain sur la plateforme Twitter.

Cependant, lors de cette conférence, il a expliqué qu’il serait très difficile d’identifier les bots qui utilisent des technologies pour prétendre qu’ils sont humains et sont souvent considérés comme des “mauvais bots”. Pour cette raison, Twitter a démarré ce projet en testant la partie la plus simple, tag des comptes qui profitent de l’API Twitter pour automatiser leur contenu.

Qu’est-ce qu’un bot et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Nous facilitons l’identification des #GoodBots et de leurs Tweets automatisés avec de nouvelles étiquettes.

À partir d’aujourd’hui, nous testons ces étiquettes pour vous donner plus de contexte sur les personnes avec lesquelles vous interagissez sur Twitter. pic.twitter.com/gnN5jVU3pp

– Assistance Twitter (@TwitterSupport) 9 septembre 2021