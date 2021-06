Les bonus des dirigeants d’Ubisoft dépendent désormais des objectifs climatiques et non de la diversité

Le géant français de l’édition Ubisoft a lié les primes de ses dirigeants à l’atteinte de ses objectifs environnementaux.

C’est selon Axios Gaming, qui rapporte qu’un dossier d’entreprise indique qu’Ubisoft a fait pivoter ses objectifs pour atteindre des objectifs de neutralité carbone. Auparavant, ils étaient attachés à accroître la mixité de ses employés, reflétant le nombre considérable d’accusations de harcèlement sexuel et d’inconduite générale chez Ubisoft.

La réduction des émissions de carbone représente 20 % des bonus des dirigeants pour l’exercice 2022, tandis que 20 % supplémentaires sont liés à l’augmentation du nombre de joueurs. Les 60 pour cent restants dépendent de la création de valeur pour les actionnaires.

S’adressant à GamesIndustry.biz, un porte-parole d’Ubisoft a déclaré que ce passage de la diversité des genres aux objectifs de changement climatique pour les primes de direction ne signifie pas que cela est moins important pour l’entreprise.

“La mixité des équipes d’Ubisoft est le critère RSE défini l’an dernier pour la rémunération à long terme FY23, qui vise à accélérer nos progrès dans ce domaine et reste un sujet clé et stratégique pour l’avenir de l’entreprise”, a déclaré un représentant d’Ubisoft. .

« En conséquence, nous avons fait des progrès considérables ; les femmes représentaient 23,5% de la main-d’œuvre au cours de l’exercice 21. Nous avons augmenté le nombre total d’employés de 13% au cours de l’année dernière, ce qui signifie que les femmes représentaient 35% de la croissance des effectifs. Nous continuerons à travailler et à progresser dans ce domaine sur le long terme.”

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72246/ubisoft-exec-bonuses-now-reliant-on-climate-goals-not-diversity/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));