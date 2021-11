Les bookmakers ont leur mot à dire sur les chances de succès de Xavi à Barcelone

L’Espagnol a été annoncé comme nouveau manager après le limogeage de Ronald Koeman.

Xavi revient au Camp Nou avec le club dans un état désespéré. Mais malgré tous les défis auxquels il est confronté, beaucoup sont optimistes quant à son prochain règne en tant que patron du Barça.

Planet Sport se penche sur ce que les bookmakers pensent des chances de Xavi pour le reste de la saison 2021/22. Nous allons approfondir les cotes absolues de la Liga ainsi que de la Ligue des champions.

(Toutes les cotes sont correctes au moment de la publication, celles dans les cases bleues sont à jour)

Premier match contre l’Espanyol



Le premier test de Xavi est important alors que Barcelone accueille l’Espanyol dans un derby très attendu.

Tous les yeux seront rivés sur le nouveau manager et les visiteurs auront certainement envie de tenter leur chance contre une équipe du Barca sous-effectif.

Les géants catalans sont sur une série de quatre matchs sans victoire en championnat et semblent être là pour la prise. L’Espanyol, en revanche, a remporté trois de ses six derniers matchs et n’a subi qu’une seule défaite au cours de cette série de matchs.

Malgré ces statistiques, les bookmakers soutiennent Barcelone pour commencer la nouvelle ère Xavi avec une victoire. Les hôtes sont au prix de 21/50 tandis que les visiteurs sont actuellement disponibles aux alentours de la barre des 15/2.

Barcelone remporte la Liga



Xavi reprendra une équipe de Barcelone qui est actuellement neuvième au classement – à six points des quatre premiers et à 11 points du leader de la ligue, la Real Sociedad.

Si l’Espagnol veut avoir une chance de remporter la couronne de la ligue, le Barça devra effectuer une incroyable série de victoires.

Les champions de l’année dernière, l’Atletico Madrid, n’ont subi que quatre défaites en route vers le titre de la Liga. Barcelone a déjà perdu trois matchs cette saison et a succombé à cinq nuls.

Dans cet esprit, toute mention de la victoire de Barcelone au titre cette saison n’est rien de plus que de la fantaisie.

Les bookmakers sont d’accord avec cette notion ayant fixé le prix du club à 20/1 pour soulever le trophée de la ligue.

Barcelone finira dans les quatre premiers



Alors que les chances de remporter le titre sont minces, leurs espoirs de se classer parmi les quatre premiers sont beaucoup plus réalistes.

Comme mentionné précédemment, l’écart actuel avec les quatre premiers est de six points – un petit écart étant donné qu’il reste encore 26 matchs à jouer.

Cela peut prendre du temps à Xavi pour trouver ses marques, mais étant donné qu’il a plus d’une demi-saison pour renverser la vapeur, le top quatre devrait être un objectif réaliste pour le nouvel homme en charge.

Au prix de 11/10, il est juste de dire que le Barça apporte certainement beaucoup de valeur à ce marché.

Barcelone sera relégué



Cela semble un peu extrême. Les problèmes de Barcelone sont graves mais le club est loin d’être candidat à la relégation.

En fait, Xavi a toujours une équipe talentueuse à sa disposition – une équipe qui peut toujours rivaliser avec n’importe qui dans la ligue, avec le bon style de jeu bien sûr.

Beaucoup de joueurs ont sous-performé dans cette tenue, mais si l’Espagnol est capable d’en tirer le meilleur parti, les équipes au-dessus d’eux seront inquiètes.

Dans cet esprit, nous resterions à l’écart de ce coup 500/1.

Barcelone remportera la Ligue des champions



Cela fait plus de six ans que Barcelone n’a pas remporté la Ligue des champions. Dans l’état actuel des choses, les fans devront attendre plus longtemps car le club n’est pas en mesure de s’attaquer aux gros canons sur la scène continentale.

Les bookmakers ont évalué Barcelone à 50/1 pour remporter la compétition – des cotes qui placent le club derrière l’Ajax, la Juventus et même Manchester United.

La Liga sera sans aucun doute prioritaire pour Xavi cette saison alors que l’équipe catalane se battra pour une place en Europe la saison prochaine.

Cependant, avec un bon tirage en phase à élimination directe, qui dit qu’ils n’ont pas pu progresser profondément dans le tournoi.

Barcelone se qualifie pour les huitièmes de finale



Xavi fait face à deux matchs massifs en Ligue des champions alors que les phases de groupes touchent à leur fin.

Son équipe est actuellement deuxième au classement avec six points à son actif – six derrière le Bayern Munich et seulement deux devant Benfica.

Le Barça affronte ses rivaux portugais peu de temps après la pause internationale. Une victoire au Camp Nou scellerait la progression, mais une défaite ouvrirait la porte en grand.

Le dernier match de groupe de Barcelone est à l’extérieur contre le Bayern Munich – ce n’est pas un endroit où vous voulez aller quand vous avez désespérément besoin d’une victoire.

Néanmoins, les bookmakers ont confiance en cette équipe qui a évalué les Espagnols à 2/7 pour sortir du groupe.

Barcelone pour atteindre la finale de la Ligue des Champions



Gagner la Ligue des champions est peut-être un pas de trop, mais qu’en est-il de la finale elle-même ?

Barcelone n’a pas été la pièce maîtresse de cette compétition depuis sa victoire contre la Juventus en 2015.

Quatre des six dernières années ont vu le club tirer sa révérence en quart de finale. L’un de ces six, quant à lui, a vu le club catalan atteindre une demi-finale au cours de laquelle il a pris une avance de 3-0 contre Liverpool.

Un bon tirage au sort est toujours la clé lorsqu’il s’agit de progresser en Ligue des champions. Cependant, vous devez jouer les gros calibres tôt ou tard. Malheureusement, cette équipe du Barça n’est pas assez forte pour rivaliser avec le Bayern Munich, Liverpool ou Chelsea.

Dans cet esprit, 20/1 est un prix plutôt généreux.

