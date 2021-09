Les bootlegs de No More Heroes 3 me conviennent, déclare le réalisateur Suda51

Capture d’écran : Twitch

Lors d’une récente interview, Suda “Suda51” Goichi, PDG de Grasshopper Manufacture, s’est vu demander s’il prévoyait de produire des vêtements pour No More Heroes 3, le hack-and-slash superbement absurde que son studio a sorti il ​​y a deux semaines. Sa réponse ? Non, mais n’hésitez pas à prendre des tees bootleg partout où vous pouvez les trouver.

“Les chemises que vous voyez derrière moi étaient des chemises que nous avons en fait fabriquées chez Grasshopper”, a déclaré Suda par l’intermédiaire de son interprète. « Nous ne vendons pas vraiment [them] officiellement. Je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais il existe un site appelé Red Ribbon, et ils semblent vendre eux-mêmes ces chemises sans autorisation. Puisque nous ne le faisons pas, si quelqu’un veut une chemise, consultez Red Ribbon. Ils les ont là-bas.

“Red Ribbon” dans ce cas est presque assurément Redbubble, qui permet aux artistes de télécharger leur propre travail et de le vendre sur des chemises, des tasses à café, des oreillers, des étuis de téléphone et toutes sortes d’autres goodies. Une recherche rapide sur Redbubble montre de nombreux articles non officiels de marque No More Heroes dans diverses vitrines indépendantes, y compris des articles de No More Heroes 3, alors allez-y et achetez-les avec la bénédiction de Suda.

Mis à part l’éthique globale « Punk’s Not Dead » de Grasshopper Manufacture, l’attitude de laissez-faire de Suda envers les bootlegs est probablement liée au fait que sa société ne possède en réalité qu’une petite partie de la propriété No More Heroes. Lorsque votre éditeur (dans ce cas, Marvelous Inc.) détient une participation de 90 % dans la franchise, il est probablement assez difficile de rassembler l’énergie nécessaire pour se soucier des ventes de marchandises perdues.

Ce qui est dommage, car No More Heroes est une série mûre pour une ligne de vêtements dédiée. Chaque jeu propose des centaines de chemises à porter pour le protagoniste de la franchise, Travis Touchdown, dont je serais plus qu’heureux d’ajouter à ma propre garde-robe. Cela dit, l’exploitation de No More Heroes pour le merch ne semble pas non plus très Grasshopper Manufacture, alors peut-être qu’il vaut mieux que d’autres vendeurs interviennent pour prendre le relais.

Quoi de plus punk rock que de sérigraphier vos propres chemises pour des groupes qui ne peuvent pas et/ou ne veulent pas le faire eux-mêmes ?

(h/t Dreamboum)