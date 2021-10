Les bosses du COTA « n’affectent pas les voitures de F1 comme les motos Moto GP » · .

Les bosses sur le Circuit des Amériques ne sont pas une préoccupation pour les pilotes de Formule 1 comme elles l’étaient pour les pilotes de Moto GP, selon le président de la piste.

Bobby Epstein a déclaré à . qu’il n’avait aucune inquiétude quant à la surface de COTA pour la course de F1 de ce week-end, malgré plusieurs pilotes de Moto GP se plaignant de ses bosses lorsqu’ils ont couru sur le circuit.

« Ces bosses n’affectent pas les voitures », a déclaré Epstein. « Ils sont dans une ligne de course différente et ils n’ont pas le même effet que sur un vélo à châssis court. C’est donc la première chose, cela n’aurait pas affecté [F1].

« Mais il y a eu des changements depuis le Moto GP à deux endroits. La FIA est venue vérifier le circuit et a dit qu’elle préférerait que cette partie du circuit soit un peu modifiée.

« Nous avons donc effectué du meulage dans les deux domaines qui nous inquiétaient. Et je pense que les pilotes vous diront que la piste est en très bon état.

Epstein ne s’attend pas à ce que d’autres travaux soient nécessaires sur la piste, affirmant que la FIA « ne nous a rien dit ». Le circuit a traité tous les problèmes qui ont été identifiés précédemment, a-t-il ajouté.

« En 2020, il y avait des inquiétudes concernant la ligne droite arrière, la zone la plus longue de trois quarts de mile, et nous avons refait surface », a-t-il expliqué. « Cette [old surface] a duré neuf ans, alors j’espère que dans neuf ans, si nous avons la même conversation, nous réglerons le problème à ce moment-là.

Les pilotes et les membres de l’équipe ont donné des avis mitigés sur l’état de la piste lorsqu’ils l’ont conduite pour la première fois hier. Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, a déclaré que les bosses étaient bien pires que lors de la dernière visite de la F1 sur la piste en 2019.

Cependant, le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a déclaré que l’état de la piste n’était pas aussi mauvais que les équipes de F1 l’avaient craint. « Tout le monde s’attendait à quelque chose de très, très cahoteux et c’était juste cahoteux », a déclaré Vasseur. « Donc pas trop mal. »

Vasseur a avoué « après le Moto GP j’étais un peu plus inquiet » mais les réparations effectuées depuis ont été efficaces. Bien que certaines bosses subsistent, Vasseur a déclaré qu’elles ne sont « pas au même endroit et pas aux mêmes bosses ».

Mais le pilote de l’équipe, Antonio Giovinazzi, a déclaré que le circuit ne semblait pas avoir changé de façon spectaculaire depuis la dernière course de F1 il y a deux ans.

« Je pense que la situation de bosse est assez similaire à 2019, toujours dans certains virages [it’s] vraiment, vraiment difficile d’être à l’aise avec la voiture avec les bosses », a déclaré Giovinazzi. « Mais c’est comme ça et nous devons nous ajuster un peu. »

