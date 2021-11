Les Boston Celtics aggravent la crise des Bucks, Harden fait briller les Brooklyn Nets

Nuit passionnante en NBA avec l’une de ces rencontres que l’on pourrait qualifier de duel de besoins et dans laquelle Celtics de Boston il a aperçu une oasis au milieu du désert, en imposant Milwaukee Bucks. Les champions en titre ne lèvent pas la tête et la gueule de bois du succès peut leur coûter cher s’ils ne trouvent pas de réaction rapidement. Il y avait beaucoup d’émotion et des conclusions intéressantes à tirer d’un jeu qui devrait être un tournant pour l’amélioration des deux franchises. Pour sa part, Filets de Brooklyn dans le sillage des Wizards dans le leadership de l’Est, grâce au haut niveau de jeu d’un James durcir cela suppose de plus en plus de gallons en l’absence indéfinie d’Irving.

Les Boston Celtics tirent avec fierté de battre les Bucks 122-113 sans Antetokounmpo

Gagner est la priorité du moment et souffrir pour lui la chose normale, même contre un rival clairement diminué comme Milwaukee l’était ce soir, sans pouvoir compter sur sa grande star. L’absence de Jaylen Brown et les rumeurs constantes entourant son éventuel départ ne calment pas les eaux dans le Massachusetts, mais au moins équilibrer son bilan victoires-défaites après 12 matchs peut être un bon point de départ pour s’améliorer. . La nouvelle la plus notable a été l’excellente performance de Dennis Schröder, qui a mené l’équipe avec 38 points, tandis que Jayson Tatum a réalisé un bon match, avec 28 points. Bonne prestation chorale dans un Bucks combatif qui s’essouffle en prolongation.

Les Brooklyn Nets ont battu les Pelicans 112-120 avec le grand Harden

La meilleure nouvelle pour les New-Yorkais est que tout le battage médiatique entourant l’affaire Irving n’affecte pas trop sa performance et James Harden a déjà fait un pas en avant très important. Le gardien de tir est encore une fois ce joueur omniprésent qui assume un grand volume de tir, mais fait aussi jouer les autres, permettant à Durant d’attaquer la jante comme un faux 4. Avec 39 points et 12 passes décisives, il a détruit des pélicans dans lesquels peu peut être sauvé , en s’appuyant sur le succès du triplé de Joe Harris (20 points) et le bon travail de Kevin (28).