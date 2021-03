Les Boston Celtics gagnent le Thunder d’Oklahoma City 94-111

28/03/2021 à 05:51 CEST

Celtics de Boston a gagné à la maison pour Tonnerre d’Oklahoma City par 94-111 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les joueurs d’Oklahoma City Thunder ont subi une défaite à domicile contre Memphis Grizzlies 107-116, complétant une séquence de trois défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs, tandis que les Celtics de Boston battaient à l’extérieur Bucks de Milwaukee 114-122, complétant une séquence de trois victoires consécutives au cours des cinq derniers matchs. Apres le jeu, Celtics de Boston il est lié aux matchs gagnés avec les positions de barrage avec 23 victoires en 46 matchs joués. Pour sa part, Tonnerre d’Oklahoma CityAprès le match, il serait pour l’instant hors des Play-offs avec 19 victoires en 45 matchs joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, le leadership était entre les mains des joueurs d’Oklahoma City Thunder, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 14-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 12 points (14-2) jusqu’à terminer avec un résultat. de 25-21. Après cela, au deuxième quart, les locaux ont pris leurs distances dans le jeu électronique et sont venus s’imposer par huit points (39-31) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 27-26. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 52 à 47 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, il a réduit les distances dans le lumineux Celtics de Boston et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-29 et un résultat global de 80-76. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 22-2 dans ce quart-temps et avait une différence maximale de 18 points (89-107) et le quatrième a terminé avec un résultat partiel de 14-35. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 94-111 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Jayson Tatum Oui Jaylen marron pour sa participation au jeu, après avoir obtenu 27 points, trois passes et cinq rebonds et 25 points et trois rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Moïse Brown Oui Théo Maledon, avec 21 points et 23 rebonds et 22 points, quatre passes et huit rebonds respectivement.

La prochaine réunion de Celtics de Boston sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Jardin Td. Pour sa part, dans le prochain match, Tonnerre d’Oklahoma City jouera contre Mavericks de Dallas dans le Arène énergétique de Chesapeake. Consultez le calendrier complet de la NBA.