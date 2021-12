Les Boston Celtics jouent leur meilleur match de la saison et submergent sans pitié les Portland Trail Blazers

Celtics de Boston continue de maintenir sa dynamique positive dans la partie actuelle de la saison régulière de la NBA. Malgré sa défaite face aux Utah Jazz lors du match précédent, la franchise avait une très bonne image offensive. Cela signifie que, lors de leur prochain match, l’équipe d’Ime Udoka a détruit Portland Trail Blazers pour un résultat écrasant de 145-117.

Jayson Tatum (31 points, 10 rebonds et quatre passes décisives) et Dennis Schröder (31 points, quatre rebonds et huit passes décisives) ont toujours été chargés de mener le match. En l’absence de Damian Lillard, Dennis Smith Jr a été le meneur de jeu titulaire (21 points et six passes décisives). 24 points pour un CJ McCollum qui a fait peur d’un coup dans les côtes, mais les radiographies n’ont pas détecté la gravité.

Tourne, fait semblant et le fait partir d’un pied.

