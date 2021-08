Les Boston Celtics parient sur le potentiel de Robert Williams III

Celtics de Boston a déjà concrétisé son engagement pour l’avenir à moyen et long terme dans le NBA. La franchise du Massachusetts, avec Brad Stevens comme Chief Operating Officer depuis le début du marché des transferts intersaison, a décidé d’orienter son projet en championnat autour de quatre joueurs : Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart et Robert Williams III.

Le dernier d’entre eux, Williams, a été la plus grande surprise de tous. Avec Tatum et Brown renouvelés, on s’attendait à ce que les Celtics parient uniquement sur le renouvellement de Smart en lui offrant un contrat d’environ 20 millions de dollars par saison (comme cela a été le cas). Mais Stevens et le reste de la direction de la franchise ont également décidé de faire confiance au potentiel de leur centre.

Boston a renouvelé Robert Williams III pour les quatre prochaines saisons. Le jeune joueur recevra un total de 54 millions de dollars en retour. Soit environ 13 millions par saison. Beaucoup ont considéré que, compte tenu de l’impact actuel de Williams sur la liste, il est quelque peu surpayé. Cependant, le pari est clairement pour l’avenir.

Les Celtics poursuivent toujours le plan pour que cette troisième étoile dirige avec Jayson Tatum et Jaylen Brown dans l’équipe de Free Agency 2022 (Bradley Beal est le favori pour cela). Avec Smart et Williams III, ils sont clairs qu’avec ce quintette, ils iront avec tout pour remporter leur 18e bague de championnat NBA.

Un domaine extraordinaire de la région

Bien que la saison dernière il n’ait pas accumulé trop de minutes sur le court par match, les statistiques de Robert Williams III en 20/21 pendant 36 minutes (via StatMuse) montrent clairement que son impact est énorme : 15,2 points, 13,1 rebonds, 3,4 passes décisives. , 1,6 interceptions , 3,3 contres et 72,1 % de paniers. De plus, sur les 16 matchs qu’il a disputés en tant que titulaire, les Celtics en ont remporté 12.