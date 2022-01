Les Boston Celtics respirent avec une victoire éclatante contre les Knicks

Ils ont besoin de victoires, de confiance et du rythme de jeu qui les fait se revoir avec des options pour faire des choses importantes. Celtics de Boston a fait un pas en avant remarquable en remportant 99-75 à Knicks de New York, vengeant ainsi le retour épique effectué il y a quelques jours par les New-Yorkais à Madison. Un triple-double de Jaylen Brown, avec 22 points, 11 rebonds et 11 passes décisives, a été la clé de cette victoire qui met les Verts à la lutte pour les huit premières positions.

