Les Boston Celtics terminent l’année en passant devant des Phoenix Suns inconnus

Cela n’a pas été une bonne année pour Celtics de Boston, mais au moins ils disent au revoir avec une victoire de mérite contre Soleils de phénix, l’une des meilleures équipes de la ligue. Le Massachusetts triomphe par 123-110 dans un duel qu’ils ont clairement dominé du début à la fin.

Fête horrible Devin booker, qui a terminé avec 22 points, mais a raté 19 des 26 tirs qu’il a tentés. Mauvais pourcentages globaux pour les Arizonans (42% sur le terrain et 32 ​​sur 3 points). Cam Johnson était le meilleur avec 20 points et de bons pourcentages. Chez les Celtics, 24 points pour Marcus Smart et Jaylen Brown. Grand match en attaque et en défense pour ceux d’Ime Udoka.

Crossover ➡ spin move ➡ godet Jaylen Brown obtient jusqu’à 19 PTS avec style en tant que leader @celtics au quatrième trimestre sur NBA League Pass : https://t.co/wVIrg3a7TL pic.twitter.com/IeJ1tA2tMb – NBA (@NBA) 31 décembre 2021