Les Boston Celtics tirent avec fierté et parviennent à battre le Miami Heat

Deux matchs disputés après la « claque sur le poignet » de Marcus Intelligent à Marron Jaylen et Jayson tatum pour ne pas avoir passé le ballon et deux triomphes de mérite pour Celtics de Boston. Hier surtout, depuis qu’ils ont gagné à l’extérieur contre la meilleure équipe de la Conférence Est, chaleur de Miami, qui est arrivé imparable et a reçu de sa propre médecine : une défense extraordinaire des Celtics qui les a fait (par exemple) terminer avec 9 points dans le troisième quart décisif. Au final, ils ont gagné 95-78 pour le Massachusetts.

Ainsi, le duel a été marqué par la défense, qui a été nettement plus efficace pour les Celtics, notamment dans le deuxième quart-temps précité qui a détruit le duel. En attaque personne n’allait bien. Jaylen Brown a terminé avec 17 points (5 sur 14 tirs depuis le terrain). Jayson Tatum avec 10 (3 sur 13). Sur le banc, 14 points pour Dennis Schroder, 13 pour Aaron Nesmith et 12 pour Romeo Langford. Rien du tout une fois de plus pour Juancho Hernangómez: 3 minutes et rien dans les statistiques.

Al Horford jette le marteau and-1 – les celtiques se dirigent vers le quatrième trimestre avec la tête … Regardez l’action du quatrième trimestre sur NBA TV ici: https://t.co/E0TqX69c2f pic.twitter.com/e4IPlknjLu – NBA (@NBA) 5 novembre 2021

La chaleur, surpassée

Le Heat a joué le pire match de la saison. Jimmy Butler, le seul hors concours avec 20 points. Le reste, horrible en attaque, n’a pas su arrêter les Celtics dans le deuxième quart décisif. Défaite clairement et continuez. L’équipe jouait à un niveau incroyable à ce jour et vous ne devriez pas être obsédé par une mauvaise salle.