Les bots Halo Infinite créent des matchs 4v6 déséquilibrés

Capture d’écran : 343 industries

Halo Infinite est actuellement confronté à un bug où les robots rejoignent des équipes multijoueurs pour remplir des emplacements vides, puis restent après que leurs remplaçants réels ont rejoint le match, ce qui entraîne des équipes déséquilibrées pour les matchs multijoueurs.

Depuis la série de tests bêta de l’été, il est clair que les bots de Halo Infinite présentent le comportement, sinon tout à fait l’habileté, des joueurs IRL. Apparemment, cela s’étend à la conduite étonnamment humaine consistant à « ne pas avoir l’allusion qu’il est temps de quitter la fête ». Le problème, qui a tourmenté le mode multijoueur gratuit du tireur pendant au moins un mois, selon des informations sur les réseaux sociaux, transforme des équipes qui devraient être composées de quatre en formations de cinq ou parfois six adversaires.

Lire la suite: Pourquoi les bots de Halo Infinite agissent autant comme les gens

D’après ce que je peux dire, le problème se limite aux matchs occasionnels. (Les bots ne remplissent pas les emplacements vides dans les matchs classés, ce qui est une toute autre boîte de vers.)

Vous pouvez dire qu’un bot est un bot si le nom d’utilisateur commence par « 343. » Capture d’écran : 343 Industries / Kotaku

J’ai remarqué le problème par intermittence au cours des dernières semaines. Hier soir seul, je me suis retrouvé dans trois matchs avec des équipes décalées. Attention, ce n’est pas toujours une mauvaise chose. Pour les matchs de tueur en particulier, il est presque avantageux d’affronter six adversaires. Les bots ne marquent pas exactement des ratios kill-death élevés (en soi une plainte récurrente de la base de joueurs de Halo Infinite), vous pouvez donc accumuler des doubles kills pour une victoire à moindre effort.

G/O Media peut toucher une commission

réduction de 20

Sélectionnez les styles de Nuraphone

Obtenez un son personnalisé primé

Procurez-vous les écouteurs Nuratrue, les écouteurs Nuraphone ou les écouteurs NuraLoop avec une remise généreuse.

Pour certains des modes basés sur des objectifs, cependant, affronter une équipe bourrée de bots est essentiellement une perte garantie. Les forteresses, le type de jeu qui oblige votre équipe à capturer et à maintenir des zones, est pratiquement impossible lorsque vous affrontez 50 % de joueurs en plus que d’habitude. Vous pourriez jouer à un jeu sans faille. Vous perdrez probablement encore. Une équipe de cinq ou six joueurs est simplement capable de couvrir plus de terrain et d’atteindre plus rapidement les zones capturables, gardant constamment la plus petite équipe sur ses gardes.

On ne sait pas si ce problème, qui est vraisemblablement un bogue, est dans la file d’attente pour un correctif. Les représentants de Microsoft, l’éditeur de Halo Infinite, n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.