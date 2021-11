Les ‘bots’ ont façonné la Super League Florentino

11/11/2021 à 16:02 CET

Marc Escola

Ce tout nouveau Super ligue qui est né comme un nouveau projet et s’est retrouvé orphelin de support, avec Juventus, Barça et Real Madrid en tant que partenaires marginalisés, a été soutenu dans Twitter par divers faux comptes et « trolls » qui ont contribué à populariser le sujet sur les réseaux. Comme indiqué Le confidentielDes centaines de « bots » se sont impliqués dans la conversation qui a fini par être le sujet du jour dans le monde du sport, pour tenter de faire pencher la discussion du côté de Florentino.

Le bel exemple du rapport du cabinet de conseil Pandémie numérique était le ‘hashtag’ #WeContigoPresi, en référence à Florentin, qui a reçu quelque 18 000 tweets de quelque 7 000 comptes, dont beaucoup nouvellement créés et sans abonnés, et qui se situaient principalement dans Espagne et dans les pays arabes. Deux communautés ont promu la campagne : une arabe, avec son épicentre dans l’utilisateur @ rm4arab, et une autre dans l’environnement madrilène, avec @rmadridistatv, @adrirm33 ou @maanu_gnzlzz.

Une matrice est identifiée avec laquelle plus d’une centaine de ‘bots’ ont été créés : tous commençaient par le mot ‘alejand’ et étaient suivis de huit chiffres. Ces comptes automatisés servent aussi à amplifier les « trolls » et profils liés à la droite et à l’extrême droite comme Toni Cantó, OkDiario ou VOX.

Le profil avec le plus de tweets publiés est celui de @melvis04487089, qui a écrit 144 fois sur le Super ligue. Il a pu diffuser plus de 10 tweets dans la même seconde, quelque chose « humainement impossible & rdquor;. Il ressort également que la phrase ‘La Super League est une bonne idée et elle va révolutionner le football » a généré environ 3 600 tweets en réponse à des comptes avec de nombreux abonnés, selon le rapport.

Je ne connais pas les fans, mais les robots de Twitter adorent la Super League … pic.twitter.com/UriHat2aho – Juan Corellano (@CorellanoJuan) 20 avril 2021

Pour adoucir la contre-attaque du UEFA, qui menaçait les membres du concours de les expulser de la Ligue des champions, les ‘bots’ ont également apporté une réponse à la polémique : ils ont créé le ‘hashtag’ #CeferinOut, qui est devenu sujet d’actualité mondial avec plus de 220 000 publications.

Plusieurs comptes sont toujours actifs

Le rapport de Pandémie numérique indique qu’il y a un « synergie entre plusieurs comptes anti-UEFA et anti-Ligue Real Madrid qui fonctionnent de manière continue et coordonnée», puisqu’une bonne partie de ces utilisateurs suspects sont encore actifs des mois plus tard. L’activité habituelle de ces comptes consiste à « retweeter les profils officiels des Real Madrid& rdquor;, ainsi que de critiquer le président de La Ligue, Javier Tebas, qui a reçu jusqu’à 9 300 mentions de ces types de profils.