Les bots poussent le jeu d’arcade rétro au sommet des charts Steam

Les cinq jeux les plus joués sur Steam sont les suspects habituels, les jeux multijoueurs en ligne, à une exception près. Au moment d’écrire ces lignes, Capcom Arcade Stadium est le troisième jeu le plus populaire des charts Steam.

Initialement rapporté par PCGamer, ce ne sont pas les joueurs humains qui conduisent ce hit rétro au sommet des charts Steam. Selon le créateur de la base de données Steam non officielle SteamDB Pavel Djundik, les robots sont responsables. Étant donné que les cartes à échanger Steam ont une valeur monétaire réelle, il y a une incitation à en accumuler beaucoup. Steam regorge de robots automatisés qui achètent des jeux gratuits et les utilisent pour échanger des cartes.

Capcom Arcade Stadium est un émulateur qui n’exécute qu’un seul jeu gratuit au téléchargement : 1943 -The Battle of Midway. Des packs payants supplémentaires sont disponibles, mais aucun des autres jeux ne date de plus de 2001. Ce n’est pas le genre de jeu que beaucoup s’attendraient à classer parmi PUBG et Dota 2. Les critiques de Steam suggèrent que les joueurs appréciant les packs les achètent. pour une valeur nostalgique.

Les graphiques montrent que plus de 400 000 « joueurs » traînent dans le stade Capcom Arcade. Avant l’ajout des cartes à collectionner, l’émulateur enregistrait en moyenne environ 50 téléchargements quotidiens au cours des deux derniers mois. Les bots ne semblent pas beaucoup apprécier le jeu, cependant. L’émulateur ne dure en moyenne qu’environ 14 minutes de lecture. Life Is Strange 2 a également connu un pic de téléchargement massif lorsque le premier épisode est devenu gratuit sur Steam.

Alors que Capcom Arcade Stadium est gratuit depuis sa sortie le 24 mai de cette année, le jeu a été mis à jour avec des cartes à collectionner le 11 novembre. Avant la mise à jour, les bots n’étaient pas incités à télécharger le jeu en masse. Ou encore des joueurs humains, puisque les avis étaient pour la plupart négatifs. Comme l’a si bien dit un critique : « Merci pour les cartes ».