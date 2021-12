Les bottes emblématiques de Stuart Weitzman bénéficient d’une réduction supplémentaire de 40 % pour une durée limitée

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Faire des achats de Noël ce week-end ? Si c’est le cas, assurez-vous de faire une petite pause et de faire du shopping par vous-même ! En ce moment, Saks Fifth Avenue organise une vente importante sur les bottes et chaussures Stuart Weitzman et vous ne voulez certainement pas manquer. C’est votre chance de faire de bonnes affaires sur des bottes et des chaussures super chics que vous avez peut-être vues sur vos célébrités préférées comme Gigi Hadid, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Serena Williams et Kate Hudson.

Jusqu’au 14 décembre, vous pouvez profiter de 40% de réduction sur les chaussures Stuart Weitzman en utilisant le code SWDEC21. C’est le moment idéal pour faire du shopping, car bon nombre de leurs styles emblématiques, comme la botte 5050 originale, sont rarement mis en vente. Maintenant, vous pouvez vous procurer les super populaires cuissardes en daim stretch 5050, qui coûtent généralement 750 $, pour seulement 450 $. Vous pouvez également économiser des centaines sur des talons incontournables, des bottes de combat, des sandales, des baskets et plus encore.

Si vous êtes d’humeur à vous faire plaisir en cette période des Fêtes, jetez un œil à la vente Stuart Weitzman qui se déroule maintenant à Saks Fifth Avenue. N’oubliez pas de saisir le code SWDEC21 à la caisse pour bénéficier de votre réduction.

Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres que nous avons trouvées. Découvrez-les ci-dessous.