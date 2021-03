Les bottes suppriment les cartes de vœux de grands singes «endommageant»

// Boots supprime toutes les images de grands singes qui pourraient être «dommageables» après avoir discuté avec PETA

// Peta a déclaré que les images de chimpanzés portant des costumes, exposées dans des studios ou interagissant avec des humains sont «trompeuses»

// L’espèce de chimpanzé est actuellement menacée d’extinction, selon PETA

Boots a cessé de vendre des cartes comportant des images «dommageables» de grands singes dans tous ses magasins suite à un appel avec l’organisation de défense des animaux PETA US.

Cela fait suite à une initiative similaire du détaillant de cartes de vœux en ligne Moonpig, qui a supprimé des images de grands singes captifs de ses produits en 2019.

Pendant ce temps, les agences d’images de stock telles que Getty Images, Shutterstock et Dreamstime interdisent de telles images de primates.

«Les chimpanzés ne sont pas des modèles ou des accessoires, et des photos clownesques d’eux portant des vêtements ou assis à un bureau mettent ces animaux en danger en danger», a déclaré Yvonne Taylor, directrice des projets d’entreprise de PETA.

«PETA exhorte tout le monde à faire sourire ses proches avec des cartes de vœux représentant des humains ou des dessins animés, et non des animaux en danger et exploités.

L’organisation a déclaré que les images de chimpanzés vêtus de costumes, exposés dans des studios ou interagissant avec des humains sont «trompeuses» car elles amènent les consommateurs à croire que les primates prospèrent, alors qu’ils sont actuellement menacés d’extinction.

Peta a ajouté que ces représentations peuvent également augmenter la demande du marché noir pour les grands singes en voie de disparition comme «animaux de compagnie», qui est l’une des principales forces qui les conduisent vers l’extinction.

