Les botteurs de la NFL luttent avec des points supplémentaires lors des matchs de la semaine 5

Les botteurs de la NFL avaient du mal à marquer des points supplémentaires au début de la liste des matchs de la semaine 5 de dimanche.

La débâcle a commencé lors du match de dimanche matin entre les Jets de New York et les Falcons d’Atlanta. Le botteur des Jets Matt Ammendola a raté une tentative de point supplémentaire au troisième quart après un score. C’était le premier de ce qui allait devenir une tendance au début des matchs de 13 h HE.

Le botteur Ka’imi Fairbairn (7) des Houston Texans réagit après avoir raté un point supplémentaire contre les New England Patriots lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL le dimanche 10 octobre 2021 à Houston. (Photo AP/Justin Rex)

Le match entre les Houston Texans et les New England Patriots a présenté trois points supplémentaires manqués consécutifs. Houston a marqué au premier quart pour monter 6-0, mais Kai Fairbairn a raté le point supplémentaire. Les Patriots ont marqué au deuxième quart, mais Nick Folk a raté le PAT. Fairbairn a raté une seconde après que les Texans ont pris une avance de 12-6.

Dans le match Green Bay Packers-Cincinnati Bengals, Mason Crosby a raté sa tentative de point supplémentaire après qu’Aaron Rodgers ait lancé une passe de touché à AJ Dillon.

Mason Crosby (2) des Packers de Green Bay frappe un panier lors d’un match contre les Steelers de Pittsburgh au Lambeau Field le 03 octobre 2021 à Green Bay, Wisc. (Photo de Stacy Revere/.)

Le botteur des Jaguars de Jacksonville, Matthew Wright, a également raté un point après le premier quart. Le botteur des Tennessee Titans, Randy Bullock, a réussi à marquer ses deux premiers PAT dans le match.

Le botteur des Saints de la Nouvelle-Orléans, Cody Parkey, a également rejoint la fête manquée de PAT. Il en a raté un après un touché d’Alvin Kamara contre l’équipe de football de Washington.

Le botteur Matt Ammendola des Jets de New York ajoute un PAT lors du match Tennessee Titans-New York Jets au MetLife Stadium le 3 octobre 2021 à East Rutherford, New Jersey. (Photo par Al Pereira/.)

Les fans de la NFL prenaient note des performances des botteurs au début du programme de dimanche.

Laisser des points sur le terrain peut revenir hanter certaines de ces équipes.