Les boucaniers de Tampa Bay prennent une grande décision sur Jon Gruden au milieu du scandale des e-mails

Les Buccaneers de Tampa Bay coupent leurs liens avec l’ancien entraîneur-chef Jon Gruden. Mardi, l’équipe a annoncé qu’elle retirait Gruden du Ring of Honor des Buccaneers. Cela survient un jour après que Gruden a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders à la suite de la publication de courriels offensants.

« Les Buccaneers de Tampa Bay plaident depuis de nombreuses années pour un changement délibéré dans les domaines des relations raciales, de l’égalité des sexes, de la diversité et de l’inclusion », lit-on dans la déclaration de l’équipe, selon NFL.com. « Bien que nous reconnaissions les contributions de Jon Gruden sur le terrain, ses actions vont à l’encontre de nos valeurs fondamentales en tant qu’organisation. Par conséquent, il ne continuera plus à être membre du Buccaneers Ring of Honor. »

Le Wall Street Journal et le New York Times ont publié des articles sur l’utilisation par Gruden d’un langage homophobe, raciste et misogyne dans des courriels remontant à 2010. Gruden a démissionné lundi soir après avoir parlé au propriétaire des Raiders, Mark Davis. Sa démission survient un jour après la défaite des Raiders contre les Bears de Chicago, et l’équipe a maintenant une fiche de 3-2 cette année.

« Je ne suis pas raciste », a déclaré Gruden après le match, selon l’Associated Press. « Je ne peux pas vous dire à quel point je suis malade. Je m’excuse à nouveau auprès de D Smith, mais je me sens bien avec qui je suis et ce que j’ai fait toute ma vie. … Je n’avais aucune intention raciale avec ces remarques du tout . Je ne suis pas du tout comme ça. Je m’excuse. Je ne veux pas continuer à en parler. »

« Je ne vais pas répondre à toutes ces questions aujourd’hui », a poursuivi Gruden. « Je pense que je l’ai déjà abordé. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses qui se sont passées il y a 10 ou 12 ans, mais je me tiens ici devant tout le monde pour m’excuser. Je sais que je n’ai pas une once de racisme dans moi. Je suis un gars qui est fier de diriger les gens ensemble, et je continuerai à le faire pour le reste de ma vie. »

Gruden était l’entraîneur-chef des Buccaneers de 2002 à 2008. Il a mené les Buccaneers à une victoire au Super Bowl en 2002, battant les Raiders, une équipe qu’il a entraînée de 1998 à 2001. Après avoir passé du temps avec ESPN, Gruden a été embauché pour être l’entraîneur-chef des Raiders en 2018, signant un contrat de 100 $ sur 10 ans. millions de contrats.