Les bouleversements envoient Fritz et Basilashvili en demi-finale à Indian Wells

Taylor Fritz a battu la tête de série no 3 Alexander Zverev 4-6, 6-3, 7-6 (3) vendredi pour atteindre les demi-finales du BNP Paribas Open devant une foule locale, marquant la plus grande victoire de sa jeune carrière.

Fritz s’est remis d’un déficit de 5-2 au troisième set en remportant quatre des cinq matchs – lorsque Zverev a détenu deux balles de match – pour forcer le bris d’égalité. Il a pris une avance de 6-1 et l’a remporté sur sa troisième balle de match lorsque le coup droit de Zverev a atterri au-delà de la ligne de base.

« J’ai continué à me battre », a déclaré Fritz. « La foule qui me poussait signifiait tellement. »

Fritz était clairement le favori au Indian Wells Tennis Garden, où Rod Laver, 83 ans, a regardé. Fritz, le fils de 23 ans de la joueuse à la retraite du Top 10 Kathy May, a grandi dans la région de San Diego et a participé au tournoi dans sa jeunesse.

Fritz avait déjà remporté cinq victoires contre des joueurs du Top 10 en 2019, dont le n°5 Dominic Thiem à la Laver Cup. Maintenant, il a remporté son plus gros coup en battant Zverev, classé quatrième au monde.

« C’est le plus loin que j’ai jamais été dans un grand tournoi », a déclaré Fritz, qui a remporté son premier titre du circuit ATP à Eastbourne en 2019. « C’est facilement la meilleure victoire de ma vie, contre un adversaire vraiment coriace sur sans doute le plus gros match que je pourrais jouer, donc c’est génial. »

L’adversaire de Fritz en demi-finale samedi est Nikoloz Basilashvili, 29e tête de série, qui a survécu à la tête de série numéro 2 Stefanos Tsitsipas 6-4, 2-6, 6-4. L’autre demi-finale mettra en vedette le numéro 21 Cameron Norrie contre le numéro 23 Grigor Dimitrov, qui avait auparavant éliminé le favori Daniil Medvedev en trois sets.

« Celui-ci fait mal parce que je savais qu’après la défaite de Stefanos, j’étais en quelque sorte le favori pour remporter ce tournoi », a déclaré Zverev, « mais mon tennis n’était pas encore là. »

Zverev, médaillé d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, avait été la tête de série masculine la plus élevée restante dans l’événement combiné ATP et WTA qui a été déplacé à l’automne par rapport à sa date habituelle de mars en raison de la pandémie de coronavirus. Les bouleversements ont éliminé plusieurs joueurs de haut niveau dans un tournoi qui a manqué à la fois de ses foules habituelles et de ses plus grandes stars, dont Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Naomi Osaka et Serena Williams.

Les demi-finales féminines vendredi soir ont opposé Victoria Azarenka à Jelena Ostapenko et Ons Jabeur à Paula Badosa.

Fritz a battu deux balles de match en battant Zverev pour mener 5-4 au troisième set. L’as à 135 mph de Zverev a établi sa deuxième balle de match, mais il a commis une double faute.

Fritz a servi un match d’amour pour un match nul à cinq. Après que Zverev ait tenu le terrain près de la moitié de l’ombre du soleil brûlant de fin d’après-midi, Fritz a tenu à nouveau pour forcer le bris d’égalité.

« J’avais juste la confiance nécessaire pour continuer à frapper mon coup droit, continuer à être agressif », a déclaré Fritz. « Chaque fois que l’occasion de faire une pièce s’est présentée, j’y suis allé. »

Classé 36e au monde, Basilashvili a battu Roger Federer en quarts de finale à Doha en mars pour remporter le titre.

« Ma victoire contre Roger comptait beaucoup pour moi parce qu’il était mon idole », a déclaré Basilashvili. « Je dirais que la victoire de Roger a été très importante dans ma carrière. Battre Stefanos aujourd’hui était aussi un match vraiment très important. »

Le Géorgien de 29 ans a battu Tsitsipas pour la première fois en trois essais. Classé troisième, Tsitsipas compte 54 victoires sur le circuit ATP cette année.

Basilashvili a tenu à l’amour pour remporter le premier set avant que Tsitsipas ne traverse le deuxième set.

Dans le troisième, Tsitsipas est tombé derrière la ligne de fond en poursuivant un tir au troisième match et est revenu en boitant. Mais le Grec s’en est tiré et a battu Basilashvili puis a tenu pour une avance de 3-2.

Basilashvili a remporté trois matchs consécutifs pour une avance de 5-3. Tsitsipas a servi trois as pour mener 5-4. Basilashvili a sorti son propre as pour mettre en place une balle de match et a produit un autre gros service que Tsitsipas n’a pas pu revenir pour clore le match en un peu plus de deux heures.

« Je suis devenu très serré à la fin du match », a déclaré Basilashvili. « Mon niveau physique a un peu baissé dans le troisième set à cause des émotions. »