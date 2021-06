Les bourgeons Sony WF-1000XM4 apportent une foule d’améliorations

Chris Thomas / Autorité Android

Le Sony WF-1000XM4 prend en charge LDAC et une suppression du bruit encore meilleure que le WF-1000XM3. L’application mobile de Sony prend en charge un test d’ajustement des embouts auriculaires qui permet d’obtenir facilement l’étanchéité optimale avec la sélection d’embouts auriculaires. Les Sony WF-1000XM4 sont disponibles aujourd’hui et au prix de 279,99 $.

Sony a défendu son titre de champion des casques et écouteurs antibruit depuis un certain temps déjà et ne lâche rien. Le très attendu Sony WF-1000XM4 promet une réduction du bruit améliorée, une meilleure autonomie de la batterie et des fonctionnalités logicielles utiles. La durabilité a également été prise en compte avec le Sony WF-1000XM4. Avec leur indice IPX4, ces écouteurs peuvent résister à vos entraînements les plus intenses, ce qui en fait un excellent casque de tous les jours pour une variété d’amateurs de musique.

Sony lance son nouveau processeur intégré V1 avec le WF-1000XM4. Ceci, en tandem avec les microphones à double capteur de bruit, d’autres sons basse fréquence silencieux comme le tambour d’un moteur d’avion ou de voiture. Les dispositions comprennent une gamme d’embouts auriculaires en mousse à mémoire de forme. Toute personne qui a du mal à trouver les bons conseils peut utiliser l’application Sony Headphones Connect (gratuite sur iOS et Android) pour effectuer un test d’ajustement des embouts auriculaires. Il vous donne un retour immédiat sur votre sélection et garantit que les écouteurs bloquent le plus de bruit de fond possible.

Un indice IPX4 signifie que l’humidité comme la sueur et la pluie ne devrait pas endommager vos écouteurs.

Le Sony WF-1000XM4 prend en charge le codec Bluetooth de haute qualité LDAC, remédiant à l’une des omissions les plus curieuses du modèle précédent. Si votre service de streaming musical ne prend pas en charge les taux de transmission LDAC, vous bénéficierez du traitement DSEE Extreme qui convertit les fichiers musicaux compressés pour une qualité sonore plus claire et plus précise. Bien sûr, les écouteurs prennent également en charge SBC et AAC, vous ne serez donc pas laissé au sec si votre téléphone ne prend pas en charge le codec à haut débit de Sony.

Notre site frère SoundGuys a pu mesurer le nouveau Sony WF-1000XM4 en laboratoire et a découvert que le son par défaut amplifiait les basses et calmait les aigus.

Un pilote redessiné de 6 mm repose à l’intérieur de chaque écouteur. Le Sony WF-1000XM4 a une réponse en fréquence conviviale avec des basses légèrement amplifiées et des notes aiguës atténuées. Comme auparavant, vous pouvez égaliser le profil sonore par défaut à partir de l’application mobile. Les deux écouteurs sont dotés de panneaux tactiles capacitifs qui vous permettent de contrôler la lecture multimédia et les appels sur le terrain. Pour interrompre rapidement la lecture, retirez les écouteurs.

Sony WF-1000XM4Sony WF-1000XM3Réduction du bruit

Processeur intégré V1

Puce QN1e

Qualité sonore

SBC et LDAC

DSEE Extreme upscaling

SBC et AAC

Conversion ascendante DSEE HX

La batterie

ANC activé : 8 heures

ANC désactivé : 12 heures

ANC activé : 6 heures

ANC désactivé : 8 heures

Cas

2 cycles de charge

2 cycles de charge

Autre

Technologie de prise de voix

Parlez pour discuter

Indice IPX4

Détection de port

Attention rapide

Détection de port

Attention rapide

Sony a également ajouté un mode de réduction automatique du bruit du vent. Cela fonctionne en tandem avec la nouvelle gamme de microphones et améliore les appels mains libres. Les microphones à formation de faisceaux et les capteurs à conduction osseuse facilitent une transmission vocale claire. Les écouteurs passent automatiquement du mode antibruit au mode Ambient Sound pendant les appels afin que vous puissiez surveiller le volume de votre voix. Le WF-1000XM4 emprunte la fonctionnalité Speak to Chat à son grand frère, le Sony WH-1000XM4. Vous n’avez jamais besoin de retirer vos écouteurs pour engager une conversation rapide.

Un boîtier plus petit rend le WF-1000XM4 40 % plus compact qu’avant. Il prend en charge le chargement USB-C et sans fil. La charge rapide des écouteurs dans l’étui fournit 60 minutes de lecture en seulement cinq minutes. Avec la suppression active du bruit activée, le Sony WF-1000XM4 durera jusqu’à huit heures ; cela est étendu à 12 heures lorsque l’ANC est désactivé. L’étui fournit deux cycles de charge supplémentaires, totalisant 24 heures de lecture portable avant de devoir recharger l’étui.

Le Sony WF-1000XM4 est beaucoup plus petit que son prédécesseur, le Sony WF-1000XM3.

L’application Sony Headphones Connect vous permet de personnaliser votre expérience d’écoute. Ici, vous pouvez sélectionner votre assistant virtuel préféré, effectuer le test d’ajustement de l’embout auriculaire et contrôler les paramètres de suppression du bruit. L’application de Sony s’est toujours démarquée des autres et, à tout le moins, c’est une excellente ressource pour les mises à jour de firmware et de logiciel. Comme les autres options haut de gamme de la gamme de produits audio personnels de Sony, les nouveaux écouteurs prennent en charge 360 ​​Reality Audio.

Ces écouteurs apportent des améliorations modestes mais bienvenues au célèbre WF-1000XM3 et seront sûrement un succès parmi les voyageurs. Les Sony WF-1000XM4 sont disponibles aujourd’hui et au prix de 279,99 $.