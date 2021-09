Les bourses de crypto et les entreprises réagissent à l’interdiction de la Chine, PBoC injecte 100 milliards de yuans de liquidités sur les marchés

Malgré l’augmentation de l’injection nette de liquidités de 510 milliards de yuans (près de 79 milliards de dollars) au cours des six jours précédents, la banque centrale n’a pas réussi à stimuler l’appétit pour le risque ; pendant ce temps, les prix des crypto-actifs ont bondi.

La Chine a pris des mesures encore plus concrètes pour réprimer l’industrie de la crypto-monnaie. La semaine dernière, la banque centrale a déclaré que les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle, y compris la fourniture de services par des bourses étrangères aux résidents chinois via Internet, étaient des “activités financières illégales”.

Cette fois, la Banque populaire de Chine a impliqué la Cour populaire suprême de l’Administration centrale du cyberespace de la PBOC, le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information, le ministère de la Sécurité publique, la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances et le Bureau des changes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières dans la répression. .

Étant donné que l’avis qui est apparu sur le site Web de PBOC était daté du 15 septembre, certains utilisateurs locaux de cryptographie maintiennent qu’il y a eu beaucoup de discussions sur l’interdiction dans la communauté avant qu’elle ne soit annoncée, tandis que d’autres disent que tandis que les rumeurs tourbillonnaient depuis des semaines, le réel la confirmation en a fait un « événement matériel ».

la théorie de travail est que les récents changements réglementaires en Chine (hors exploitation minière) ont bien plus à voir avec le déploiement de l’e-CNY qu’autre chose – Matthew Graham (@mattysino) 26 septembre 2021

En réponse à cela, les bourses de crypto-monnaie Binance, Huobi et OKEx ont cessé d’autoriser les nouveaux utilisateurs de Chine continentale à s’inscrire sur la plate-forme.

Samedi, Huobi Global a officiellement annoncé qu’afin de se conformer aux lois et réglementations locales, ils ont déjà cessé d’enregistrer de nouveaux comptes et « retireront progressivement les comptes d’utilisateurs existants de la Chine continentale avant minuit (UTC + 8) le 31 décembre. 2021. »

“Nous n’avons pas autorisé les Chinois à l’utiliser depuis 2017 et nous n’avons aucune activité d’échange en Chine”, ont ensuite déclaré les échanges aux médias chinois au cours du week-end.

Outre ces échanges populaires, BiONE, TokenPocket, BHEX, HyperDAO (HDAO) Foundation, Loopring Technology Limited et ZKSwap ont déclaré qu’ils cesseraient de fournir leurs services aux utilisateurs chinois et se retireraient de leurs activités en Chine continentale.

Le pool minier Ethereum Xinghuo Pool a également annoncé qu’il ne fournirait pas ses services de pool minier aux utilisateurs en Chine continentale de la même manière que le logiciel de gestion de machines d’extraction de cartes graphiques NBMINER, qui ne fournirait plus de support technique non plus.

Les investisseurs chinois en crypto-monnaie dissolvent les groupes WeChat et rejoignent la communauté des télégrammes. – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 27 septembre 2021

En Mongolie intérieure, jusqu’à présent, les autorités ont fermé 45 fermes d’extraction de crypto, « économisant théoriquement 6,58 milliards de kilowattheures d’électricité par an », et confisqué plus de 10 000 machines minières lors de sa dernière opération.

Les prix de la cryptographie ont déjà été touchés par les nouvelles, et une “vente de panique” de l’USDT a également été observée, qui est passée de 6,40 à 6,01 contre RMB.

Au milieu de cela, lundi, la PBOC a injecté 100 milliards de yuans (15,5 milliards de dollars) dans le système bancaire local par le biais d’opérations d’open market, augmentant l’injection nette de liquidités de 510 milliards de yuans (près de 79 milliards de dollars) au cours des six jours précédents.

Pourtant, la banque centrale n’a pas réussi à stimuler l’appétit pour le risque alors que les actions liées à la cryptographie Huobi Technology, OKG Technology et Meitu se sont effondrées, et l’indice Hang Seng a perdu presque toute son avance sans aucun signe de résolution de la crise de la dette d’Evergrande, a rapporté SCMP.

Les prix des actifs cryptographiques, cependant, ont récupéré la plupart de leurs pertes et en particulier le secteur DeFi, qui connaît un essor parmi les utilisateurs chinois.

