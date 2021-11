Les bourses de cryptographie britanniques devront payer des taxes sur les services numériques

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La mise à jour de la loi sur les services numériques inclut les échanges, puisqu’il n’y a pas de dérogations.

Les bourses de crypto-monnaie opérant au Royaume-Uni seront tenues de payer la taxe sur les services numériques de 2%. Cela fait suite à une nouvelle mise à jour des règlements de l’Agence du revenu et des douanes de Sa Majesté (HMRC).

Selon les informations, publiées par plusieurs points de vente en anglais, les échanges cryptographiques ne bénéficient pas d’une exemption accordée aux marchés financiers parce que le HMRC ne reconnaît pas les actifs numériques comme des instruments financiers.

Hier, le 28 novembre, l’autorité a inclus les échanges de crypto-monnaie dans sa taxe sur les services numériques, qui a été introduite en avril 2020 pour garantir que les géants de la technologie comme Facebook et Amazon paient plus.

Ce dernier coup fiscal aux échanges fait suite à la mise à jour des directives du HMRC qui a souligné qu’il existe de nombreux actifs cryptographiques avec des attributs variés.

Pas d’exemption

HMRC a ajouté que puisque les crypto-monnaies comme Bitcoin ne représentent pas de l’argent ou des contrats financiers, par conséquent, les bourses ne bénéficieront pas de l’exemption accordée aux marchés financiers en ligne.

«Il existe une grande variété d’actifs cryptographiques, chacun avec des caractéristiques différentes. Étant donné que les crypto-monnaies ne représentent pas des marchandises, des contrats financiers ou de l’argent, il est peu probable que les échanges d’actifs cryptographiques puissent bénéficier de l’exemption pour les marchés financiers en ligne », a noté le HMRC.

Comme l’écrit Finbold, la décision a rencontré l’opposition de divers membres de l’industrie de la cryptographie dirigée par le groupe de pression CryptoUK. Selon l’organisation, l’exemption est injuste pour traiter les crypto-monnaies différemment des autres actifs financiers.

Le directeur de CryptoUK, Ian Taylor, a déclaré que cette décision était régressive dans l’espace des crypto-monnaies tout en critiquant les lois introduites par la Financial Conduct Authority (FCA). Il a noté que la loi affecterait directement les investisseurs en cryptographie car elle augmenterait les frais.

Plus de lois

En outre, il existe des lois plus récentes concernant l’écosystème de la cryptographie. La UK Law Commission a déclaré la semaine dernière que les contrats intelligents construits avec la technologie Blockchain ou DLT sont parfaitement légaux en vertu des lois britannique et galloise, recommandant ainsi aux entités et aux personnes intéressées à les employer d’être très vigilantes face aux risques inhérents au code respectif.

Actuellement, aucune taxe ne s’applique spécifiquement aux actifs cryptographiques au Royaume-Uni. Toute personne qui en détient à titre d’investissement personnel est soumise à l’impôt sur les plus-values ​​sur ses revenus.

Au cours des derniers mois, les régulateurs britanniques ont été sévères avec les échanges cryptographiques et ont pris des mesures répressives contre divers opérateurs. Par exemple, la FCA a interdit à Binance d’opérer au Royaume-Uni en raison de la faiblesse des lois anti-blanchiment.

Sources : Cointelegraph, Finbold, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash