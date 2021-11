Les bourses lanceront le cycle de règlement T+1 à partir de février

L’inclusion des actions aura lieu le dernier vendredi (jour de bourse) de chaque mois. Dans le cas où le jour respectif est un jour férié, celui-ci sera exécuté immédiatement le jour de bourse suivant.

Deux mois après que le régulateur des marchés a autorisé les bourses à proposer un cycle de règlement plus court pour les actions négociées, les intermédiaires de marché ont donné une feuille de route formelle pour un cycle de règlement plus court de T+1 (négociation plus 1 jour). Lundi, les institutions d’infrastructure de marché (bourses, sociétés de compensation et dépositaires) ont convenu de mettre en œuvre le cycle de règlement T+1 des titres à partir du 25 février. Le nouveau cycle de règlement sera lancé de manière progressive.

Dans le cadre du nouveau cycle, toutes les transactions et tous les règlements liés au marché seront traités dans la journée suivant la transaction effective. Actuellement, les bourses suivent le cycle de règlement T+2 (négociation plus deux jours), dans lequel les transactions sont réglées dans les deux jours ouvrables suivant la transaction.

« Le règlement T+1 semble à première vue être une bonne mesure pour raccourcir le cycle de règlement, réduire les exigences de marge pour les clients, la marge étant bloquée pendant une seule journée, augmentant ainsi la participation des détaillants et les investissements sur les marchés boursiers », Anupam Agal, chef des opérations, Motilal Oswal Financial Services, a déclaré à FE.

Les bourses et les dépositaires dans un communiqué conjoint ont déclaré lundi, sur la base de la capitalisation boursière quotidienne moyenne en octobre 2021, les 100 premières actions du bas seront incluses dans le nouveau cycle de règlement à partir de février 2022. Les 500 prochaines actions du bas seront inclus à partir de mars 2022. Le dernier lot de titres sera achevé le 23 janvier 2023.

Une série de sociétés à grande capitalisation, dont RIL, HDFC Bank, Axis Bank, ITC, DRL, Titan, TCS et Bajaj Twins, seront incluses dans le cycle de règlement T+1 à partir du 27 janvier 2023.

L’inclusion des actions aura lieu le dernier vendredi (jour de bourse) de chaque mois. Dans le cas où le jour respectif est un jour férié, celui-ci sera exécuté immédiatement le jour de bourse suivant. « Le processus et d’autres détails techniques seraient clairs une fois que la première phase des actions serait passée au règlement T+1 en février », a déclaré Agal.

Les nouvelles sociétés entrant sur les bourses après octobre 2021 seront incluses dans la liste, compte tenu de leur capitalisation boursière quotidienne calculée sur la base du prix de négociation moyen du script après 30 jours de début de négociation.

Selon la déclaration, si, sur la base de la capitalisation boursière, l’action relève de la catégorie (en termes de capitalisation boursière) des actions déjà soumises à un règlement T+1, alors cette action devient également éligible pour un règlement T+1 et sera introduite dans le cycle de règlement T+1 le dernier vendredi (jour de transaction) du mois suivant.

Cela s’appliquera également à une nouvelle action cotée en raison d’une offre publique initiale, d’une opération sur titres ou pour toute autre raison, et la date de transition sera annoncée conjointement par toutes les bourses sur lesquelles l’action est disponible à la négociation, selon le communiqué.

