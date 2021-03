Les bouteilles Purell d’un demi-gallon à prix réduit d’Amazon pourraient vous durer jusqu’à la fin de la pandémie – BGR

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les lecteurs de BGR Deals nous disent tout le temps qu’ils continuent à avoir du mal à trouver Purell en stock dans les magasins locaux. C’est assez fou quand on considère depuis combien de temps les pénuries sévissent dans de nombreuses régions. La bonne nouvelle est qu’il y en a beaucoup en stock sur Amazon, y compris Désinfectant pour les mains Purell à l’aloès avec une grosse remise de 38% et bouteilles Purell format voyage qui sont également en vente.

Maintenant, si vous cherchez à acheter en vrac pour pouvoir simplement remplir vos bouteilles et peut-être même faire durer votre approvisionnement jusqu’à la fin de la pandémie, Amazon vous a également couvert. Grande bouteilles de pompe Purell d’un demi-gallon (64oz) et Flacons à pompe Purell de 2 litres (67,6 oz) tous deux de retour en stock dès maintenant aux prix les plus bas que nous ayons vus depuis un certain temps.

C’est tellement génial que nous pouvons enfin voir la lumière au bout du tunnel maintenant que plusieurs vaccins contre les coronavirus ont été autorisés pour une utilisation d’urgence par la FDA ici aux États-Unis et que l’éligibilité aux vaccins augmente. Cela dit, il reste encore un long chemin à parcourir avant d’y arriver. Les nouveaux cas et décès quotidiens de coronavirus continuent d’affluer à des niveaux effrayants, et des experts de la santé comme le Dr Fauci disent que nous devrons probablement continuer à prendre des précautions pendant environ un an.

Quiconque recherche des masques pour le visage constatera qu’il existe un tas de best-sellers en stock en ce moment sur Amazon. Les points forts incluent de nouveaux incroyablement populaires Masques BNX KN95 6 couches made in USA (enfin, les masques KN95 qui sont fabriqués aux USA!), ainsi que les best-sellers masques AccuMed noirs ont un nouveau prix de détail plus bas qui les réduit au prix le plus bas jamais atteint. Ces masques sont les plus vendus depuis si longtemps et nos lecteurs se sont approvisionnés grâce à cette forte baisse de prix.

L’autre chose que tant de nos lecteurs recherchaient est le désinfectant pour les mains Purell, bien sûr. Purell continue d’être un produit populaire partout au pays, et il est encore souvent vendu dans les épiceries et les dépanneurs de nombreuses régions. C’est pourquoi c’est tellement génial qu’Amazon ait autant en stock sans limite d’achat.

Il existe en fait des annonces récemment ajoutées qu’il est pratiquement impossible de trouver ailleurs, et elles sont même disponibles avec des remises importantes. Les exemples comprennent 4 paquets de Purell à l’aloès avec une remise de 38% et 12 paquets de désinfectant pour les mains Purell Advanced avec une réduction de 22%.

En plus de ces options populaires, il existe deux listes qui sont parfaites pour les personnes qui cherchent à acheter de plus grandes bouteilles de Purell, et elles ont toutes deux été récemment réapprovisionnées. De plus, ils sont tous les deux aux prix les plus bas que nous ayons vus depuis longtemps. Vous pourriez peut-être en ramasser quelques-uns et être prêt jusqu’à la fin de la pandémie!

Si vous voulez vous assurer que vous êtes bien approvisionné pour le reste de l’hiver, vous pouvez devenir grand bouteilles de pompe Purell d’un demi-gallon (64 oz) pour la première fois depuis des mois si vous vous dépêchez. En plus de cela, le Flacons à pompe Purell de 2 litres (67,6 oz) que tout le monde chargeait sont de retour en stock au prix le plus bas que nous ayons vu depuis très longtemps. Vérifiez-les certainement.

